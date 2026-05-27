¿Cuál debería de ser el ajuste del calzado de fútbol?

¿Cómo debería ser el ajuste de los tacos de futbol Nike? Una guía de tallas y selección
Guía de compra
Sigue estos consejos para usar correctamente el calzado de futbol. Además, explora el mejor calzado de futbol Nike para tu tipo de ajuste y estilo de juego.
En un partido de futbol, los jugadores necesitan cambiar de dirección y pasar de una posición estática a un sprint en segundos.
Los mejores tacos de futbol son ceñidos, cómodos y pueden facilitar dichas acciones, e incluso mejorar la precisión del jugador en el campo. Lee lo siguiente para encontrar el calzado de futbol con el ajuste ideal para mejorar tu juego en el campo.
Puntos clave
- Los tacos de futbol Nike, por lo general, tiene la misma talla que unos tenis regulares.
- Los jugadores de élite a veces eligen media talla menos para tener un toque más preciso y sensible sobre el balón. Esto puede resultar incómodo al principio.
- Los jugadores recreativos y aficionados generalmente no necesitan una talla menos.
- Siempre pruébate los tacos con los mismos calcetines que usarás durante el partido.
- Los tacos de futbol Nike están hechos de material sintético que requiere poco o ningún tiempo de ajuste.
- Los tacos de futbol Mercurial tienen un ajuste moldeado y estrecho. Los tacos de futbol Tiempo y Phantom ofrecen un ajuste más natural y amplio.
¿Cómo debo usar el calzado de futbol?
En general, la talla del calzado de futbol es la misma que la del calzado regular. Así pues, algunos jugadores (especialmente los atletas de élite) prefieren sus botas mucho más ajustadas que, por ejemplo, un calzado de correr.
Esto se debe a que los atletas de élite normalmente prefieren un toque más sensible en el balón. Suelen usar media talla o una talla completa más pequeña que su talla normal. (Nota: Esto puede ser incómodo al principio). Para los jugadores ocasionales o amateur, no es necesario usar tallas más pequeñas. Los jugadores deben escoger una talla cómoda para sus pies.
El calzado de futbol Nike está hecho principalmente de material sintético, flexible y suave con espacio para estirarse. Sin embargo, también está diseñado para usarse inmediatamente después de sacarse de la caja y no necesita mucho tiempo de ajuste.
En general, escoge un ajuste que se sienta bien cuando te lo pruebes (contrario a pensar en cómo se sentirá unos meses después). Cuando te pruebes un calzado de futbol nuevo, usa los calcetines con los que jugarás. Por lo general, unos tacos de futbol con el ajuste perfecto no debe tener movimiento en el talón.
¿En qué se diferencian los ajustes de los tacos de futbol Nike según la línea?
Hay tres líneas de tacos de futbol Nike. Así es como debería ajustarse cada una:
- Mercurial: ajuste moldeado; diseñado para un perfil ceñido y estrecho que minimiza el espacio entre el pie y el balón; ideal para jugadores con pies más estrechos o para quienes prefieren una sensación de ajuste firme; se recomienda aumentar media talla para pies más anchos
- Phantom: ajuste natural; un perfil de ajuste más amplio que se adapta a una mayor variedad de formas de pie; cuenta con material Gripknit que se amolde al pie con el tiempo
- Tiempo: ajuste natural; la parte superior de cuero sintético se moldea al pie y ofrece el ajuste más cómodo de las tres líneas; adecuado para jugadores con pies más anchos
¿Deberías usar una talla menos en los tacos de futbol?
Los jugadores de elite pueden elegir media talla o una talla completa menos para tener una sensación más cercana al balón. Por el contrario, los jugadores recreativos generalmente no necesitan una talla menos. Las partes superiores sintéticas, como el TECHLEATHER de los Tiempo Maestro, están hechas para estirarse y ser cómodas desde el primer momento, pero no se estirarán en exceso como suele ocurrir con los cueros naturales.
Nota sobre las tallas para mujer y niños
Para los mismos tacos de futbol, la talla de mujer equivalente de EE. UU. es la talla de hombre de EE. UU. + 1,5. Al comprar tacos de futbol para niños, es posible que quieras considerar un ajuste un poco más amplio para que se adapte a los pies en crecimiento. Los mejores tacos de futbol para niños deben priorizar la comodidad y adaptarse a su estilo de juego y a la superficie de juego. Hay versiones para niños de los Nike Mercurial, Phantom y Tiempo.
(Artículo relacionado: Sigue estos consejos aprobados por un podiatra para encontrar el calzado con el ajuste adecuado)
¿Qué calzado de futbol Nike debes usar?
Todos los tacos de futbol Nike están diseñados para cualquier jugador independientemente de su posición en el terreno de juego. No hay un calzado de futbol que sea mejor para los defensas o los atacantes.
Los tres estilos icónicos de tacos de futbol Nike, los Nike Mercurial, Nike Phantom y Nike Tiempo, se diseñaron para ciertos estilos de juego, cada uno con sus características y beneficios únicos. Aquí te presentamos una breve descripción:
1. Nike Mercurial
Características principales: ultraligeros; tracción agresiva para una aceleración óptima; ajuste ceñido que envuelve el pie
Ideal para: jugadores que priorizan los movimientos rápidos y explosivos con o sin el balón y prefieren un ajuste estrecho en los costados del taco
2. Nike Phantom
Características principales: la parte superior tiene un agarre similar a la goma para ayudar a controlar el balón y se puede sentir al tacto; la placa Cyclone 360 ayuda a reducir la tensión al girar; estilo de agujetas descentradas para pasar y disparar de forma precisa
Ideal para: jugadores que valoran la precisión a la hora de pasar el balón y anotar
3. Nike Tiempo
Características principales: cuero sintético suave y amortiguación especial para ofrecer la máxima comodidad
Ideal para: jugadores que valoran la comodidad de un ajuste tipo guante
¿Qué tan seguido debo reemplazar mi calzado de futbol?
La vida de un calzado de futbol depende de muchos factores, incluyendo qué tan seguido lo usas. El calzado de futbol Nike está diseñado para ser resistente y duradero. Está hecho para aguantar al menos una temporada, pero puede durar más si lo cuidas correctamente.
Una forma de asegurarte de cuidar tus tacos de futbol es usarlos solo en la superficie para la cual se diseñaron.
Consejo: ten un par de chanclas o tenis sin agujetas a la mano para cambiarte fácilmente antes de salir del campo.
(Artículo relacionado: Cómo limpiar el calzado de futbol)
¿Cuándo debes reemplazar los tacos de futbol?
Algunos indicadores clave pueden decirte si es momento de invertir en un calzado de futbol nuevo. Estas son algunas:
- Delaminación: cuando las dos superficies en la suela del calzado, que normalmente están unidas, comienzan a separarse
- Tachones desgastados en la suela
- Orificios o desgaste en la zona del tobillo o manga (particularmente si el calzado tiene tobillo alto)
Preguntas frecuentes
¿Los tacos de futbol deben quedar ajustados u holgados?
Que los tacos de futbol sean ajustados u holgados depende de tus preferencias personales. Algunos jugadores (en especial los que compiten a nivel de elite) prefieren que sus tacos se ajusten perfectamente y pueden elegir media talla o una talla completa menos para tener un contacto más sensible con el balón. Los jugadores recreativos o aficionados no necesariamente necesitan una talla menos. Sin embargo, es mejor elegir una talla que te resulte cómoda para tu estilo de juego.
¿Qué tacos de futbol Nike tienen el ajuste más ancho?
Si tienes pies anchos, considera los Nike Phantom o Tiempo, ya queambos tienen una sensación natural y más espaciosa. Las Nike Mercurial tienen un ajuste más ceñido que puede resultar incómodo para quienes tienen los pies más anchos.
¿Es necesario usar los tacos de futbol Nike durante un tiempo para que se amolden?
Los tacos de futbol Nike están hechos de materiales sintéticos, que se estirarán un poco con el tiempo. Sin embargo, también está diseñado para usarse inmediatamente después de sacarse de la caja y no necesita mucho tiempo de ajuste.
¿Cuánto duran los tacos de futbol Nike?
Los tacos de futbol Nike están hechos para durar al menos una temporada, pero esto puede diferir según el jugador y la frecuencia con la que se usen. Debes reemplazarlos cuando notes tachones desgastados en la suela, orificios o desgaste en la zona del tobillo, o separación de las dos superficies en la suela del taco.