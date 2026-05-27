¿Cuál debería de ser el ajuste del calzado de fútbol?

En general, la talla del calzado de futbol es la misma que la del calzado regular. Así pues, algunos jugadores (especialmente los atletas de élite) prefieren sus botas mucho más ajustadas que, por ejemplo, un calzado de correr.

Esto se debe a que los atletas de élite normalmente prefieren un toque más sensible en el balón. Suelen usar media talla o una talla completa más pequeña que su talla normal. (Nota: Esto puede ser incómodo al principio). Para los jugadores ocasionales o amateur, no es necesario usar tallas más pequeñas. Los jugadores deben escoger una talla cómoda para sus pies.

El calzado de futbol Nike está hecho principalmente de material sintético, flexible y suave con espacio para estirarse. Sin embargo, también está diseñado para usarse inmediatamente después de sacarse de la caja y no necesita mucho tiempo de ajuste.

En general, escoge un ajuste que se sienta bien cuando te lo pruebes (contrario a pensar en cómo se sentirá unos meses después). Cuando te pruebes un calzado de futbol nuevo, usa los calcetines con los que jugarás. Por lo general, unos tacos de futbol con el ajuste perfecto no debe tener movimiento en el talón.