Cómo lavar correctamente un jersey deportivo

Cómo lavar un jersey deportivo con olor
Cuidado de los productos
Sigue estos consejos para limpiar minuciosamente un jersey deportivo después de sudar en un partido.
Suministros
- Vinagre blanco
- Detergente para ropa
- Bicarbonato de sodio
Herramientas
- Cepillo de dientes limpio de repuesto
Si alguna vez te pusiste un jersey deportivo que creías que estaba limpio y luego descubriste que seguía oliendo mal de la última vez que lo usaste, es probable que se deba a que las bacterias que causan el mal olor no se eliminaron por completo. Sigue estos consejos para lavar correctamente un jersey y evitar ese olor fuerte y desagradable.
Primero, revisa las instrucciones de cuidado.
Los jerseys suelen ser de poliéster o telas sintéticas que se pueden lavar a máquina, pero algunas camisetas tienen letras o números bordados que requieren un cuidado especial. En general, cuando se lava un jersey deportivo u otra prenda de entrenamiento, es mejor usar agua fría y evitar la secadora. Sin embargo, asegúrate de revisar la etiqueta dentro de la prenda para seguir las instrucciones adecuadas de lavado y secado.
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Cómo preparar un jersey antes de lavarlo
- Dale la vuelta Esto facilita que los aceites o el sudor que hayan quedado en la superficie de la ropa se eliminen. Dar vuelta los jerseys para lavarlos también ayuda a evitar que las letras o números termoadhesivos se despeguen o se borren en la máquina. Para mayor protección, dale la vuelta al jersey y colócalo en una bolsa para ropa antes de lavarlo.
- Lava con agua fría en ciclo suave Lavar con agua fría ayuda a evitar la decoloración, el encogimiento o el daño de las letras o los números del jersey.
- Evita usar suavizante. Agregar suavizante puede dificultar que el detergente penetre completamente en las fibras donde los olores y las bacterias pueden quedar atrapados.
Usa vinagre blanco para eliminar olores persistentes
Un elemento básico del hogar que debes tener a mano para desodorizar el equipo con mal olor es el vinagre blanco. Este tipo de vinagre, que quizás ya tengas en tu hogar, se puede usar para limpiar casi cualquier cosa en casa.
Para limpiar un jersey con vinagre blanco, toma una taza de vinagre y viértelo en la lavadora (o dentro del dispensador de blanqueador si la máquina tiene uno). Luego, agrega el detergente para ropa, como lo harías normalmente. El ácido del vinagre blanco es una fuente inagotable para eliminar los olores de las telas y no deja la ropa con olor a vinagre.
Si tienes olores persistentes que no desaparecen después de usar el método de vinagre y detergente para ropa, agrega media taza de bicarbonato de sodio directamente sobre la camiseta después de haberla arrojado a la lavadora con el vinagre y el detergente. Luego, ejecuta el ciclo de lavado.
Cómo remojar y pretratar las manchas
Si hay manchas de pasto, suciedad u otras manchas en el jersey, asegúrate de remojar previamente la mancha. Prepara una solución simple de vinagre blanco, agua y bicarbonato de sodio. Mezcla 1 taza de agua y 1 taza de vinagre, luego agrega una cucharada de bicarbonato de sodio. Deja que la parte manchada del jersey se empape en la mezcla durante al menos 30 minutos.
También puedes usar tratamientos de remojo de venta en tiendas para desprender las manchas y los olores. Cualquiera que sea el ingrediente que elijas para un remojo, es mejor dejar que el jersey permanezca sumergido durante al menos 30 minutos antes de meterlo en la lavadora.
Para las manchas más difíciles, como las del pasto, prepara una pasta con partes iguales de bicarbonato de sodio y vinagre, y viértela directamente sobre el área manchada. Usa un cepillo de dientes limpio para frotar la pasta sobre la mancha. Luego, deja que la tela absorba la pasta durante al menos una hora antes de meter la prenda en la lavadora.
Evita la secadora
Con el tiempo, el calor puede dañar un jersey y hacer que las letras, los números u otros detalles de la prenda se agrieten o se despeguen. Es mejor no secar el jersey en la secadora. En su lugar, deja que se seque al aire sobre una superficie plana.
No importa cuánto sudes...
Recuerda lavar prendas similares juntas y evita lavar tu equipo de entrenamiento junto con toallas, tejido Fleece u otros materiales que puedan tener mucha pelusa. Con el tiempo, lavar la ropa deportiva con estos otros artículos puede hacer que se formen bolitas. Además, no te excedas con el detergente. Usar una cantidad excesiva de detergente no hará que las prendas queden más limpias. En cambio, puede crear una acumulación no deseada de jabón y residuos que pueden atrapar olores en las prendas después de lavarlas.
Redacción: Claire Tak