Cómo lavar correctamente un jersey deportivo

Un elemento básico del hogar que debes tener a mano para desodorizar el equipo con mal olor es el vinagre blanco. Este tipo de vinagre, que quizás ya tengas en tu hogar, se puede usar para limpiar casi cualquier cosa en casa.

Para limpiar un jersey con vinagre blanco, toma una taza de vinagre y viértelo en la lavadora (o dentro del dispensador de blanqueador si la máquina tiene uno). Luego, agrega el detergente para ropa, como lo harías normalmente. El ácido del vinagre blanco es una fuente inagotable para eliminar los olores de las telas y no deja la ropa con olor a vinagre.

Si tienes olores persistentes que no desaparecen después de usar el método de vinagre y detergente para ropa, agrega media taza de bicarbonato de sodio directamente sobre la camiseta después de haberla arrojado a la lavadora con el vinagre y el detergente. Luego, ejecuta el ciclo de lavado.