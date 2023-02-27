Cómo hacer tiros libres, según entrenadores y profesionales del básquetbol

Un tiro libre ofrece una oportunidad única de anotar un punto durante un partido de básquetbol, sin interferencia del otro equipo. Por eso suele haber tanta presión por parte de entrenadores, compañeros de equipo y fans para encestar ese tiro cuando se presenta la oportunidad.

Los tiros libres son literalmente puntos gratis para tu equipo, afirma Jamie Hagiya, ex jugador de básquetbol de la Universidad del Sur de California. Además, muchos partidos se deciden a través de los tiros libres.

"Cuando llegas al final del partido y el marcador empieza a igualarse, quieres anotar esos tiros libres para ganar o empatar el partido y llevarlo a la prórroga", señala Matt Beeuwsaert, o Coach Beez, ex jugador profesional de básquetbol y entrenador en Los Ángeles (California). En resumen, perfeccionar la técnica del tiro libre es algo que vale la pena.

(Artículo relacionado: Explicación de todas las posiciones en el básquetbol)

Aquí, profesionales y entrenadores de básquetbol te ofrecerán consejos para ayudarte a encestar cada tiro.