Cómo hacer tiros libres, según entrenadores y profesionales del básquetbol

Tu guía para lanzar tiros libres, según entrenadores y profesionales del básquetbol
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Encestar este tiro clave puede significar la victoria para tu equipo.
Un tiro libre ofrece una oportunidad única de anotar un punto durante un partido de básquetbol, sin interferencia del otro equipo. Por eso suele haber tanta presión por parte de entrenadores, compañeros de equipo y fans para encestar ese tiro cuando se presenta la oportunidad.
Los tiros libres son literalmente puntos gratis para tu equipo, afirma Jamie Hagiya, ex jugador de básquetbol de la Universidad del Sur de California. Además, muchos partidos se deciden a través de los tiros libres.
"Cuando llegas al final del partido y el marcador empieza a igualarse, quieres anotar esos tiros libres para ganar o empatar el partido y llevarlo a la prórroga", señala Matt Beeuwsaert, o Coach Beez, ex jugador profesional de básquetbol y entrenador en Los Ángeles (California). En resumen, perfeccionar la técnica del tiro libre es algo que vale la pena.
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Aquí, profesionales y entrenadores de básquetbol te ofrecerán consejos para ayudarte a encestar cada tiro.
Técnicas básicas para los tiros libres
No hay una forma única de lanzar un tiro libre, afirma David Nurse, ex jugador universitario de básquetbol. "Cada jugador tiene su propio ritmo".
Algunos jugadores driblan el balón unas cuantas veces antes de alinearse para hacer su tiro, otros hacen girar el balón en sus manos; algunos hacen ambas cosas. Otros eligen alinear ambos pies para que sus caderas estén en ángulo recto con la canasta, mientras que hay jugadores que solo alinean su pie de tiro (el mismo lado que la mano de tiro) con la canasta, explica Hagiya.
"Mientras la pelota salga de las manos en el tiempo previsto y no se cruce la línea de tiros libres durante el lanzamiento, todo vale", continúa Hagiya.
Aun así, hay algunos componentes esenciales antes de poder lanzar el tiro libre perfecto.
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Cómo lanzar un tiro libre
1.Relaja los hombros y las manos
La pelota debe tener una buena rotación al lanzar el tiro. Cuando la pelota puede girar, tiene más posibilidades de rebotar en la red y entrar en la canasta, explica Beeuwsaert. No conseguirás que la pelota rote si estás en tensión al lanzarla.
"Si hay algún tipo de tensión, el balón no rodará por tus dedos como se supone que debe hacerlo", señala Beeuwsaert.
Intenta mantener los hombros y las manos lo más relajados y activos posible cada vez que vayas a lanzar un tiro libre. (Más adelante te daremos más consejos sobre cómo hacerlo correctamente).
2.Deja que tus piernas te proporcionen la potencia
Según Beeuwsaert, la fuerza de cada tiro debe provenir de las piernas.
Al momento de prepararte para un tiro libre, mantén los pies totalmente apoyados o el pie delantero si vas a hacerlo con un pie hacia delante y otro hacia atrás. A continuación, flexiona las rodillas y levanta los talones para lanzar la pelota con un movimiento fluido, manteniendo los hombros y las manos relajados. Asegúrate de mantener los dedos de los pies en el suelo.
"No conviene saltar porque el cuerpo podría caer hacia delante y cruzar la línea de tiro libre antes de que la pelota llegue a la canasta, lo cual es una falta", explica Beeuwsaert.
En otras palabras, tu tiro no contará si esto ocurre. Mantén los dedos de los pies en el suelo mientras te impulsas con los talones.
3.Concéntrate en mantener el equilibrio
Uno de los mayores errores que Beeuwsaert ve cometer a los jugadores al lanzar tiros libres es dejar que su cuerpo se balancee hacia delante mientras se preparan para lanzar, lo que les hace vulnerables a caerse hacia delante, hacia atrás o hacia un lado.
Este movimiento desequilibra al jugador, de modo que cuando extiende el brazo para ejecutar el tiro, la pelota se desplaza en cualquier dirección menos en línea recta.
"Cuanto mayor sea tu equilibrio, más posibilidades tendrás de mantener la pelota recta y lanzar el tiro libre", afirma Beeuwsaert.
Para mantener el equilibrio, sugiere imaginar que estás dentro de un tubo estrecho cuando lanzas. Imagina que solo puedes moverte hacia arriba en el tubo, no hacia delante, hacia atrás o de lado a lado.
4.Domina el manejo correcto de la pelota
La forma en que manejas la pelota mientras te preparas para lanzar un tiro libre puede determinar si aciertas o no.
Cuando te prepares para lanzar un tiro libre, agarra la pelota con tu mano dominante para lanzar de forma que los cordones de la pelota queden alineados horizontalmente a lo largo de tus dedos. La mano contraria (no dominante) estará en el lado de la pelota: "Piensa en hacer una 'T' con los pulgares", explica Hagiya.
A continuación, lleva la pelota al área de tiro libre (el lugar donde un jugador lleva la pelota antes de efectuar el lanzamiento) sosteniéndola delante del cuerpo con el codo doblado en forma de "L" si usas la mano derecha y de "L" inversa si la izquierda es tu mano dominante, con la muñeca inclinada hacia atrás.
Cuando te prepares para lanzar, levanta el codo dominante de modo que apunte hacia la canasta y la palma de la mano dominante se oriente hacia el techo. La mano no dominante solo está ahí para guiar la pelota.
Sigue usando el brazo dominante mientras haces el tiro. Imagina que tratas de meter los dedos en un tarro de galletas en la parte de arriba de un refrigerador, explica Hagiya.
3 consejos para mejorar los tiros libres
Ahora que hemos cubierto los elementos centrales de la técnica del tiro libre, es importante hablar sobre cómo ejecutar esa técnica mientras se está en la cancha.
1.Practica a menudo
Es necesario practicar los tiros libres cada vez que se entrena, recomienda Beeuwsaert. Lo ideal es que dediques al menos entre 10 y 15 minutos a practicar los tiros libres antes o después de cada sesión de entrenamiento.
Una vez que domines la técnica, desarrolla una rutina de tiros libres. Juega hasta encontrar el método que te sea más cómodo y utilízalo cuando practiques tiros libres. Si puedes invertir más tiempo, practica antes y después del entrenamiento, recomienda Hagiya.
Como explicó Hagiya, tener una rutina puede ayudarte a lanzar con frecuencia y a calmar los nervios durante el partido. Decide hacia dónde quieres mirar cuando lances, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores se concentran en la parte delantera o posterior del aro.
"Tener un punto de enfoque específico puede llevarte a apuntar poco y fallar poco, así que aunque te desvíes un poco, tu tiro debería entrar", explica Hagiya.
Considera la posibilidad de practicar el tiro hasta que se convierta en instintivo, de ese modo "no tendrás que pensar en ello cuando llegues a la línea de tiro libre", sostiene.
2.Agrega presión a tu rutina de entrenamiento
Cuando pisas la línea de tiro libre durante un partido todos los ojos se posan en ti. Eso puede crear ansiedad, haciendo que incluso la persona más experimentada falle el tiro, afirma Beeuwsaert.
No basta con que practiques los tiros libres. Tirar en situaciones de presión es clave para aprender a mantener la concentración y la confianza a la hora de lanzar, afirma Nurse.
Beeuwsaert recomendó imitar la presión de lanzar un tiro libre durante un partido creando consecuencias por fallar un tiro libre durante la práctica. Por ejemplo, intentar lanzar tres tiros libres seguidos. Si fallas un tiro, oblígate a hacer sprints a lo largo de la cancha de básquetbol y volver, afirma Beeuwsaert. O cambia los sprints por otro ejercicio que no te guste demasiado.
Es cierto que la presión no será la misma que al lanzar un tiro libre durante un partido. Sin embargo, al menos te ayudará a acostumbrarte a lanzar a canasta en situaciones de gran presión, afirma Beeuwsaert.
3.Desarrolla tu seguridad
Practicar con frecuencia tus tiros libres bajo presión es clave, pero también es importante que afines tu mentalidad. Según Nurse, que entrena a jugadores de la NBA para manejar situaciones de alta presión como los tiros libres, la mentalidad correcta es acercarse a la línea de tiro libre como si el tiro ya estuviera hecho.
"Cuando el jugador es capaz de aliviar la presión del tiro, tiene muchas más posibilidades de anotar el tiro libre", afirma.
Hay un truco que puedes usar para tener confianza en ti mismo, especialmente en un partido. Nurse dice a los jugadores que inventen una palabra clave que puedan usar en la línea de tiro libre y que les haga recordar un lugar en el que hayan practicado mucho los tiros libres. "Tal vez sea el [nombre del] gimnasio donde practican los tiros", recomienda. Sea lo que sea, la palabra debe llevarte a un lugar de distracciones mínimas, donde sientas mucha seguridad.
Texto: Lauren Bedosky
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se lanzan los tiros libres durante un partido?
Puedes lanzar un tiro libre si te hacen una falta o si otro jugador entra en contacto personal contigo mientras intentas lanzar la pelota para anotar, explica Hagiya. También puedes lanzar tiros libres si el equipo contrario supera su número máximo de faltas permitidas en un partido, explica. El número máximo de faltas permitidas varía según el nivel, pero la National Basketball Association permite cuatro faltas de equipo por período reglamentario (12 minutos).
¿Cuántos puntos te dan los tiros libres?
Los tiros libres, cuando se lanzan con éxito, equivalen a un punto, según la NBA.
¿Cuál es la distancia de la línea de tiro libre?
La línea de tiro libre está a 4.5 m del tablero.