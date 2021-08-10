Cómo superar la ansiedad del rendimiento según el entrenador Patrick Sang

No estás solo, TEMOR. Muchos, muchos corredores se encuentran cara a cara con la ansiedad, especialmente justo antes de la carrera.



Lamentablemente, en el caso de los atletas de competencia, esa ansiedad se puede sentir como si formara parte del aire que respiramos. Y de cierta manera, a veces es así. Eso sucede porque a los competidores les encanta hablar sobre las competencias: a quién vamos a enfrentar, nuestras marcas personales y lo que está en juego. Si muchos atletas participan en la conversación, puedes sentir la ansiedad rodeándote.



Algunas veces los atletas crean esta atmósfera sin quererlo. Otras veces, es intencional. Algunos corredores llegan incluso a usar la ansiedad para distraer o desalentar a otros competidores. Sucede, y debes estar alerta para darte cuenta.



Cuando participé en los Campeonatos Mundiales en 1987, tuve el honor de competir contra algunos atletas increíbles. Uno de ellos tenía una forma particular de distraer a sus oponentes antes de una carrera: se acercaba a la línea de largada y pateaba los bloques tan fuerte que incluso se podía escuchar desde el otro lado del estadio. Creo que era una estrategia deliberada, y muy efectiva.



Te cuento todo esto para mostrarte que algo de la ansiedad que sientes antes de la carrera puede estar viniendo de tu entorno. Entonces, el primer paso es cambiarlo. Presta atención a quiénes son los que hablan sin parar sobre la competencia y aléjate de ellos. Prueba escuchar música. A mí me calma antes de una carrera. Leer la noche previa a una competencia también puede ayudarte a interrumpir el círculo vicioso en el que cae tu mente. Piensa que se trata de una práctica para desviar la atención en la línea de largada.