Cómo superar la ansiedad del rendimiento según el entrenador Patrick Sang

Pregúntale al entrenador: "¿Cómo puedo calmar el pánico en la línea de largada?".
Asesoramiento
Este atleta universitario no puede esperar a correr... lejos del estadio. Patrick Sang, el entrenador de Eliud Kipchoge, le brinda algunos consejos prácticos.
Pregúntale al entrenador es una columna de consejos pensados para ayudarte a mantener la concentración en el deporte.
P:
Hola, entrenador:
Corro prácticamente desde que aprendí a caminar y el running siempre ha sido mi deporte. Estoy en el segundo año de la preparatoria; soy el corredor más rápido de mi equipo y uno de los mejores del estado. Toda la atención de mi familia, amigos, compañeros de equipo y entrenadores está puesta en mí y estoy empezando a desmoronarme por la presión. Al parecer, la gente solo tiene un tema para hablar conmigo: la siguiente carrera. Incluso durante las prácticas, mis compañeros no paran de hablar sobre a qué competidores piensan que les puedo ganar. Con muchísimo en juego todo el tiempo, cada vez que me acerco a la línea de largada, siento que no puedo respirar. Cuanto más intento relajarme, más pánico siento. ¿Cómo puedo recuperar el coraje y volver a sentir ganas de correr?
Dejar de mortificarse ante cada carrera
Corredor de 17 años de edad
R:
No estás solo, TEMOR. Muchos, muchos corredores se encuentran cara a cara con la ansiedad, especialmente justo antes de la carrera.
Lamentablemente, en el caso de los atletas de competencia, esa ansiedad se puede sentir como si formara parte del aire que respiramos. Y de cierta manera, a veces es así. Eso sucede porque a los competidores les encanta hablar sobre las competencias: a quién vamos a enfrentar, nuestras marcas personales y lo que está en juego. Si muchos atletas participan en la conversación, puedes sentir la ansiedad rodeándote.
Algunas veces los atletas crean esta atmósfera sin quererlo. Otras veces, es intencional. Algunos corredores llegan incluso a usar la ansiedad para distraer o desalentar a otros competidores. Sucede, y debes estar alerta para darte cuenta.
Cuando participé en los Campeonatos Mundiales en 1987, tuve el honor de competir contra algunos atletas increíbles. Uno de ellos tenía una forma particular de distraer a sus oponentes antes de una carrera: se acercaba a la línea de largada y pateaba los bloques tan fuerte que incluso se podía escuchar desde el otro lado del estadio. Creo que era una estrategia deliberada, y muy efectiva.
Te cuento todo esto para mostrarte que algo de la ansiedad que sientes antes de la carrera puede estar viniendo de tu entorno. Entonces, el primer paso es cambiarlo. Presta atención a quiénes son los que hablan sin parar sobre la competencia y aléjate de ellos. Prueba escuchar música. A mí me calma antes de una carrera. Leer la noche previa a una competencia también puede ayudarte a interrumpir el círculo vicioso en el que cae tu mente. Piensa que se trata de una práctica para desviar la atención en la línea de largada.
Existe otra forma de aliviar tu ansiedad previa a la carrera: habla con el entrenador sobre la posibilidad de asumir más responsabilidades.
Siempre que noto que un corredor está pensando demasiado en la competencia, comienzo a guiarlo para que tome un rol de liderazgo. A veces le pido que organice el inicio de la práctica, o que guíe las sesiones de entrenamiento. Tu mente necesita estar ocupada en algo y, cuando lo hace bien, comienzas a creer en ti mismo y la ansiedad se desvanece. También por eso hago que los corredores que entreno lleven a cabo tareas en el campamento de running, incluso Eliud Kipchoge.
Luego de esta charla sobre cómo calmar tu mente, te voy a contar algo que te sorprenderá: la ansiedad no tiene por qué ser algo malo. Siempre sentí cierto nivel de ansiedad cuando me preparaba para una carrera, pero aprendí a usarla para agudizar la concentración, para recordarme lo que está en juego.
Si puedes entrenar para enfocarte en cómo se mueve tu cuerpo cuando te sientes ansioso, tendrás una herramienta poderosa que te ayudará a lograr un alto rendimiento bajo presión.
Mis inicios fueron en carreras de obstáculos, que implica saltar sobre vallas y agua. Tu mente y tu cuerpo deben trabajar juntos si deseas superar el siguiente obstáculo. Esta creencia modela todo mi enfoque como entrenador de running. Quiero que mis corredores sean conscientes de cómo se balancean las manos, cómo se mueven las piernas y hacia dónde están enfocados los ojos. Incluso en una carrera de larga distancia, cuando estar consciente de tus sensaciones puede resultar incómodo, la mente y el cuerpo de un corredor siempre deben estar en sintonía. Así, el corredor podrá correr con más inteligencia, en lugar de más duro.
De cierta manera, tu ansiedad es una señal para que permanezcas alerta y prestes atención. Si puedes entrenar para enfocarte en cómo se mueve tu cuerpo cuando te sientes ansioso, tendrás una herramienta poderosa que te ayudará a lograr un alto rendimiento bajo presión. Puede que esto no parezca posible en este momento en que tu ansiedad es como un grito de pánico, pero si usas todas las técnicas de las que ya hablamos, si te alejas de las conversaciones estresantes, calmas la mente con música o lectura, y asumes un rol de liderazgo en tu equipo, es posible que tu ansiedad pierda gradualmente su potencia hasta reducirse a un susurro.
Lee ese murmullo como un mensaje que dice: "Ahora es el momento de concentrarse. Ahora es el momento de respirar. Ahora es cuando debes enfocarte en el momento". Es posible que la ansiedad nunca desaparezca por completo, pero puede cambiar. Y es probable que descubras que esta nueva versión de la ansiedad es necesaria para ti.
Entrenador Sang
Patrick Sang es un coach de running keniano y corredor retirado. Desde que se convirtió en el entrenador de Eliud Kipchoge en 2002, Sang lo ha ayudado a ganar una medalla de oro olímpica, a establecer el récord mundial de maratón y a convertirse en el primer hombre en correr un maratón en menos de dos horas. Sang, corredor internacional de Kenia, ganó medallas de plata en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 1991, en los Juegos Olímpicos de 1992 y en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 1993 en carrera con obstáculos de 3000 metros. En su etapa universitaria, Sang compitió en la Universidad de Texas en Austin, donde estableció el récord de la universidad para las carreras con obstáculos de 3000 metros.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Fotografías: Kyle Weeks
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