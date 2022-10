Es seguro hacer ejercicio durante la lactancia: Solo sigue estos consejos de expertos

La lactancia materna es, en sí misma, un evento de resistencia, por lo que lo último que necesitas es un entrenamiento que agote lo que te queda. “Cuando comiences a hacer ejercicio, controla cómo este afecta tu energía”, dice Brianna Battles, especialista certificada en fuerza y



acondicionamiento y fundadora de Pregnancy & Postpartum Athleticism en Eagle, Idaho. Pregúntate: "¿Qué necesita mi cuerpo en este momento?", dice Battles. Si la respuesta no es entrenar, siéntete libre de no hacerlo. En serio.



Lo mismo ocurre con los movimientos que no se sienten bien con los senos hinchados, incluso aquellos que te encantaban. Tal vez sea correr, andar en bicicleta parada, las posturas de yoga boca abajo o los burpees. Esto puede cambiar con el tiempo, pero no hay razón para forzar algo si no se siente bien en el momento. Lo que sigue.