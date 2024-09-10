Cómo amoldar tenis de correr nuevos

Cómo adaptarse a unos tenis de correr nuevos
Cuidado del producto
Si te preguntas cuánto te tomará amoldar tus nuevos tenis y cómo hacerlo, estás en el lugar adecuado.
Encontrar el par de tenis de correr perfecto y adaptarse a él puede llevar bastante tiempo y esfuerzo. Por eso, puede ser abrumador, e incluso molesto, sustituirlos. Por lo general, unos tenis de correr duran entre 500 y 800 km, explica Carol Mack, doctora en fisioterapia, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, a Nike. Si salen ampollas en los pies o detectas un patrón de desgaste irregular en las suelas de los tenis, cambia antes los tenis.
Cuando hayas encontrado un nuevo par de tenis de correr, llega la parte más difícil: ayudar a los pies a adaptarse. ¿No sabes por dónde empezar? Sigue leyendo para ver instrucciones paso a paso sobre cómo adaptarse a unos tenis de correr nuevos y descubrir consejos de expertos para que el proceso sea lo más sencillo y cómodo posible.
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Por qué es importante adaptarse a los tenis de correr
Cuando estrenas unos tenis de correr nuevos, el periodo de adaptación permite que los pies y la parte inferior de las piernas se acostumbren poco a poco y de forma segura a unos tenis más rígidos de lo habitual. Sean Fortune, entrenador de correr de nivel II de la USATF en Nueva York, explica que unos tenis nuevos son menos flexibles que unos antiguos, y también reducen el rango de movimiento de la pisada. Además, esta mecánica aumenta el riesgo de lesiones al sobrecargar los pies y la parte inferior de la pierna.
De acuerdo con Fortune, las posibles lesiones pueden ser desde leves hasta graves, como por ejemplo ampollas y calambres en los pies, fascitis plantar y tendinitis en el tendón de Aquiles, que él mismo ha sufrido por recorrer demasiados kilómetros con tenis de correr nuevos.
Según Ashley Campbell, responsable de línea de productos en Nike, el periodo de adaptación es muy importante si se utiliza un tipo de tenis con los que nunca se ha entrenado antes, como un modelo de competición o uno con menos soporte del habitual. “Unos tenis nuevos pueden modificar ligeramente la forma de correr o el patrón de pisada. Por eso es importante dejar que el cuerpo se adapte: para minimizar el dolor o la aparición de lesiones”, opina.
Cómo adaptarse a unos tenis de correr nuevos
A estas alturas del texto ya hemos dejado clara la importancia de adaptarse a unos tenis nuevos antes de recorrer largas distancias. Pero ¿cómo se hace exactamente y cuánto tiempo se tarda? De acuerdo con Bruce Pinker, graduado en podología, podólogo cualificado y cirujano especializado en el pie, para adaptarse a unos tenis nuevos en principio basta con correr entre 5 y 15 kilómetros. Pero el experto afirma que no todo el mundo necesita el mismo tiempo. Hay que tener en cuenta el estado de los pies, así como la confección de los tenis.
Los tenis de correr Nike suelen estar confeccionados con materiales más suaves y ofrecen bastante flexibilidad, por lo que el periodo de adaptación es mínimo: tan solo dos o tres carreras, según Campbell. Sin embargo, siempre es mejor seguir un proceso de adaptación más general que varíe en función de la persona. Por ejemplo, los runners con dolencias en los pies, como fascitis plantar, pueden necesitar pasar más tiempo con los tenis. Por otro lado, quienes no tienen problemas en el pie y están estrenando unos tenis flexibles pueden necesitar menos tiempo, según Pinker.
Estos son los pasos que debes seguir durante esos primeros kilómetros para que los pies se empiecen a adaptar a tus nuevos tenis:
Usa los tenis en casa
Fortune recomienda hacer vida normal en casa con los tenis nuevos puestos y aumentar gradualmente el tiempo de uso. Comienza con una o dos horas y poco a poco ve poniéndotelos más. Este periodo de transición lento te permite adaptarte a los tenis sin manchar las suelas en caso de que decidas devolverlos.
Este paso, que debería durar aproximadamente una semana, es muy importante si compras los tenis en línea sin probártelos primero. Si te salen ampollas, notas dolor o molestias, o el pie se te sale al caminar, devuélvelos. Nike emitirá un reembolso o te dará crédito para utilizar en tienda siempre que los tenis no presenten marcas importantes de uso.
Dobla la puntera
Cuando hayas decidido quedarte con los tenis, Fortune recomienda doblar la puntera cuatro o cinco veces para que la suela gane flexibilidad. Hacer esto ablanda el material para que sea menos rígido bajo los pies.
Corre un poco para probarlos
Después de haber usado los tenis en casa durante una semana, es hora de probarlos a otro ritmo. Fortune recomienda hacer unas carreras cortas suaves con tus tenis nuevos (la mitad de lo que suelas correr normalmente) y utilizar los tenis viejos para carreras largas. Hay estudios que demuestran que alternar tus tenis viejos con unos nuevos durante varias semanas puede ayudar a evitar lesiones relacionadas con correr. Según Pinker, esto se aplica sobre todo a runners de larga distancia. Sin embargo, quienes corren los fines de semana solo tendrán que seguir esta rutina durante una semana antes de poder entrenar solamente con sus nuevos tenis.
Retoma tu rutina de siempre
Retoma poco a poco la distancia que corres siempre con tus nuevos tenis. Si te empiezan a doler los pies o las piernas, haz caso al cuerpo: deja de correr y vuelve al periodo de adaptación.
Aunque pueda resultar un proceso lento, vale la pena tener paciencia. Hay estudios que demuestran que una transición lenta puede ayudar a prevenir el dolor y las lesiones musculares.
Más consejos y sugerencias
En general, adaptarse a unos tenis de correr nuevos debería ser algo sencillo y cómodo. Pero a veces surgen preguntas. Estos consejos y trucos pueden resultarte útiles:
Elige la talla adecuada de tenis
Según Campbell, el ajuste de los tenis de correr no debería ser una distracción. Los tenis deben sentirse como una extensión del pie. Si te salen ampollas, te aprietan los dedos o notas demasiada presión en el talón, puede que esa no sea tu talla o no hayas elegido el tipo de tenis adecuado para ti. Según Pinker, si la talla es correcta, debería haber un centímetro de espacio entre el dedo más largo y el borde de la puntera, y los tenis deberían quedar ceñidos a los laterales del pie, pero sin apretar. Si tus tenis son demasiado pequeños, devuélvelos. Si dudas entre dos tallas, siempre es mejor quedarte con las más grandes.
Ponte unos calcetines adecuados
Si tus nuevos tenis te van bien, pero el ajuste no te convence, prueba con otro par de calcetines. Según Fortune, conviene probar varios calcetines de diferentes grosores para ver cuál se adapta mejor a tu pie y a tus tenis de correr. Hay calcetines más finos para los tenis de competición que ajustan un poco más, y calcetines más gruesos para otro tipo de tenis que quedan un poco más grandes.
Además del grosor del calcetín, también es importante tener en cuenta los materiales. Por lo general, Pinker recomienda calcetines que sean una mezcla de algodón y poliéster u otro material sintético como el nylon, el rayón o la licra. El algodón ofrece amortiguación y el material sintético gestiona la humedad del pie, lo que puede ayudar a evitar enfermedades comunes en el pie, como pie de atleta, hongos en las uñas y verrugas plantares, explica.
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Texto: Dana Leigh Smith