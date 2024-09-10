Cómo amoldar tenis de correr nuevos

Cuando estrenas unos tenis de correr nuevos, el periodo de adaptación permite que los pies y la parte inferior de las piernas se acostumbren poco a poco y de forma segura a unos tenis más rígidos de lo habitual. Sean Fortune, entrenador de correr de nivel II de la USATF en Nueva York, explica que unos tenis nuevos son menos flexibles que unos antiguos, y también reducen el rango de movimiento de la pisada. Además, esta mecánica aumenta el riesgo de lesiones al sobrecargar los pies y la parte inferior de la pierna.

De acuerdo con Fortune, las posibles lesiones pueden ser desde leves hasta graves, como por ejemplo ampollas y calambres en los pies, fascitis plantar y tendinitis en el tendón de Aquiles, que él mismo ha sufrido por recorrer demasiados kilómetros con tenis de correr nuevos.

Según Ashley Campbell, responsable de línea de productos en Nike, el periodo de adaptación es muy importante si se utiliza un tipo de tenis con los que nunca se ha entrenado antes, como un modelo de competición o uno con menos soporte del habitual. “Unos tenis nuevos pueden modificar ligeramente la forma de correr o el patrón de pisada. Por eso es importante dejar que el cuerpo se adapte: para minimizar el dolor o la aparición de lesiones”, opina.