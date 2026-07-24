Cómo elegir el tejido Fleece adecuado: tu guía para Studio Fleece

Nike Studio Fleece es una colección de partes de arriba y partes de abajo de tejido Fleece para mujer, diseñada para ofrecer comodidad, versatilidad y un uso diario. La línea está disponible en tres densidades de tela (ligera, media y alta) para que puedas crear un sistema de capas que se adapte a tu nivel de actividad y al clima. Las tres densidades mantienen el mismo ajuste en toda la colección.

"Para nosotros era fundamental centrarnos en cómo se siente y en su rendimiento", afirma Jill González, gerente sénior de Gestión de Líneas de Productos de Nike. "Diseñar la tela y los acabados para ofrecer esa experiencia suave y sensorial que ella busca fue nuestro objetivo principal".

Studio Sport (tejido Fleece Dri-FIT y Therma-FIT) completa la línea para atletas que buscan telas aptas para el alto rendimiento con la misma sensación de comodidad.