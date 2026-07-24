Cómo elegir el tejido Fleece adecuado: tu guía para Studio Fleece
Guía de compra
Studio Fleece está disponible en tres densidades: ligera, media y alta. Te mostramos cómo elegir la ideal para cada momento de tu estilo de vida.
Puntos clave
- Nike Studio Fleece para mujer está disponible en tres densidades: ligera, media y alta. Cada una está diseñada para ofrecer un nivel diferente de abrigo y responder a distintas intensidades de actividad.
- Las tres densidades están disponibles en ajustes estándar y oversized.
- Los conjuntos Studio Fleece están disponibles en las tres densidades para crear un look coordinado de pies a cabeza.
- Para combinar prendas en el día a día, elige una densidad ligera o media. Si buscas mayor abrigo para el clima frío, opta por la densidad alta.
- Lava las prendas a máquina con agua fría y sécalas en secadora a baja temperatura para mantener el tejido Fleece suave y evitar que la tela se arruine.
¿Qué es Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece es una colección de partes de arriba y partes de abajo de tejido Fleece para mujer, diseñada para ofrecer comodidad, versatilidad y un uso diario. La línea está disponible en tres densidades de tela (ligera, media y alta) para que puedas crear un sistema de capas que se adapte a tu nivel de actividad y al clima. Las tres densidades mantienen el mismo ajuste en toda la colección.
"Para nosotros era fundamental centrarnos en cómo se siente y en su rendimiento", afirma Jill González, gerente sénior de Gestión de Líneas de Productos de Nike. "Diseñar la tela y los acabados para ofrecer esa experiencia suave y sensorial que ella busca fue nuestro objetivo principal".
Studio Sport (tejido Fleece Dri-FIT y Therma-FIT) completa la línea para atletas que buscan telas aptas para el alto rendimiento con la misma sensación de comodidad.
Las tres densidades de Nike Studio Fleece
Cada densidad tiene una función. Te explicamos cómo elegir.
Alta: máximo abrigo y estructura
Cuando baja la temperatura, la sudadera Studio Fleece de densidad alta es la opción ideal. Tiene el grosor suficiente para usarla sola o debajo de un abrigo tipo gabardina y darle un toque especial a tu look. Combínala con leggings y tus Nike favoritos para lucir un look con sudadera con gorro oversized, o apuesta por el conjunto completo para lograr un estilo sencillo y coordinado.
Media: comodidad y flexibilidad equilibradas
La densidad media es la más versátil. Tiene la estructura suficiente para usarla sobre otras prendas, pero también la suavidad necesaria para usarla sola. Una sudadera de tejido Fleece con cierre, joggers y tenis son ideales para hacer mandados, ir por un café o disfrutar de un día de entrenamiento relajado.
Ligera: transpirable y fácil de combinar con otras prendas
El tejido Fleece de densidad ligera está diseñado para el movimiento. Imagina una sudadera cropped sobre unos shorts de ciclismo o pants de yoga: es ideal para los calentamientos, los enfriamientos o para ponértela entre series. También es la mejor opción para usar en capas debajo de una chamarra más gruesa sin agregar volumen.
Crear un look de pies a cabeza es muy fácil con los conjuntos Nike Studio Fleece. Cada conjunto combina una sudadera con gorro o de cuello redondo de ajuste relajado con joggers a juego, disponibles en las tres densidades.
¿Cómo debe quedarte una prenda Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece se ajusta a la talla indicada. Para un ajuste estándar, elige tu talla habitual. Si prefieres un look oversized o usar varias capas, algo común en los estilos de densidad alta, considera elegir una talla más grande. Si vas a usar la sudadera como capa intermedia debajo de una chamarra, elige tu talla habitual para evitar agregar volumen. Las tallas son uniformes en las tres densidades, por lo que, si una prenda de densidad media te queda bien, esa misma talla también te funcionará en las versiones de densidad ligera y alta.
"Abordamos Studio Fleece buscando un equilibrio entre comodidad e intención. Perfeccionamos el ajuste para que se sintiera natural, y cuidamos cada detalle, desde las proporciones hasta los acabados más pequeños", afirma Claire Durfee, diseñadora principal de ropa de Nike.
Cómo usar Nike Studio Fleece
Studio Fleece se adapta a cada momento del día. Úsala en el gimnasio, combínala en capas para hacer los mandados o conviértela en tu prenda favorita para el tiempo libre. Aquí tienes algunas ideas para combinar cada densidad.
Alta densidad
- Sudadera con gorro oversized, leggings y botas.
- Debajo de un abrigo tipo gabardina para darle un toque urbano.
- Conjunto completo de tejido Fleece para un look sencillo de pies a cabeza.
Densidad media
- Sudadera de tejido Fleece con cierre, joggers y tenis
- Capas para las temporadas de transición.
- Conjunto Studio Fleece para un look sencillo y coordinado.
Densidad ligera
- Sudadera cropped con shorts de ciclismo o pants de yoga.
- Capa para el calentamiento o el enfriamiento en el gimnasio.
- Capa base debajo de una prenda resistente al agua para los días fríos.
Cómo lavar las prendas Nike Studio Fleece
Para mantener tu prenda Nike Studio Fleece suave lavado tras lavado, lávala a máquina con agua fría en un ciclo suave. Dale la vuelta para proteger la superficie de la tela, evita el suavizante (puede recubrir las fibras y reducir la transpirabilidad) y sécala en secadora a baja temperatura o al aire. No planches directamente sobre el exterior del tejido Fleece.
Cómo elegir una prenda Nike Studio Fleece: preguntas frecuentes
¿Qué es Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece es la colección de ropa deportiva para el día a día de Nike. Ofrece una gama de partes de arriba, partes de abajo y conjuntos disponibles en tres densidades de tejido (ligera, media y alta), diseñadas para entrenar, hacer mandados y descansar. Las tres densidades están disponibles en ajustes estándar y oversized.
¿Cuáles son las tres densidades de Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece está disponible en tres densidades: ligera (transpirable, ideal para vestir en capas y para el calentamiento), media (un equilibrio entre comodidad y estructura para todo el día) y alta (máximo abrigo y cobertura para los días más fríos).
¿Cómo debe quedarte una prenda Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece ofrece ajustes estándar y oversized en las tres densidades. Si vas a usar la sudadera debajo de una chamarra, elige tu talla habitual para evitar agregar volumen.
¿Nike fabrica conjuntos de Studio Fleece?
Puedes crear conjuntos Nike Studio Fleece en las tres densidades si combinas sudaderas con gorro o de cuello redondo con joggers para lograr un look sencillo y coordinado.
¿Qué combinaciones de colores de Studio Fleece están disponibles?
La colección está disponible en varias combinaciones de colores, entre las que destacan negro total y abedul jaspeado. Los estilos Studio Fleece en negro total están confeccionados con una fórmula de tinte mejorada que ayuda a reducir la decoloración y mantiene cada prenda fiel a su color original.
¿Qué puedo usar con una sudadera con gorro Nike Studio Fleece?
Las sudaderas con gorro Nike Studio Fleece combinan bien con joggers, leggings, shorts de ciclismo y calzado deportivo. Las sudaderas con gorro de densidad alta combinan naturalmente debajo de un abrigo tipo gabardina o sobre una capa base. Las sudaderas con gorro de densidad ligera funcionan como capa superior sobre ropa deportiva o como capa base debajo de una chamarra.
¿Hay alguna opción de Nike Fleece para hombre?
Sí. Con partes de arriba y de abajo disponibles, la línea Nike Solo Fleece para hombre ofrece un ajuste holgado y actualizado para brindar la máxima comodidad.
¿Cómo lavo mi prenda Nike Studio Fleece?
Lava la prenda a máquina con agua fría, en un ciclo suave y del revés. Evita usar suavizante de telas. Sécala en secadora a baja temperatura o al aire. No planches directamente sobre la superficie del tejido Fleece.
¿Las prendas Nike Studio Fleece son suficientemente abrigadas para el invierno?
Studio Fleece de densidad alta ofrece suficiente abrigo para climas frescos y fríos. En los días de invierno muy fríos o húmedos, es mejor usarla debajo de una chamarra resistente al agua que confiar únicamente en el tejido Fleece.
¿Nike Studio Fleece se ajusta a la talla habitual?
Sí. Nike Studio Fleece se ajusta a la talla indicada en las tres densidades. Las tallas son uniformes en toda la colección, por lo que puedes combinar distintas densidades en la misma talla.
¿Cuál es la diferencia entre Nike Dri-FIT Fleece y Studio Fleece?
Nike Dri-FIT Fleece (parte de la línea Studio Sport) está diseñado con tecnología absorbente de sudor, lo que lo convierte en la mejor opción para entrenamientos activos y actividades de alto rendimiento. Studio Fleece está diseñado para ofrecer comodidad y uso diario. Si vas a sudar, elige Dri-FIT. Para cualquier otro momento, Studio Fleece es tu mejor opción.
¿Cuál es la diferencia entre Nike Tech Fleece y Studio Fleece?
Tech Fleece y Studio Fleece están diseñados para necesidades diferentes.
Nike Tech Fleece utiliza una tela espaciadora de doble cara, suave por fuera y esponjosa por dentro, que atrapa el calor corporal sin agregar peso. Tiene un estilo atlético y entallado con detalles distintivos, como cintas adheridas y cierres técnicos. Está diseñado para desplazarte, viajar y vestir con un estilo urbano activo: abrigo que acompaña tus movimientos.
Nike Studio Fleece es un tejido Fleece de mezcla de algodón, de densidad media y cepillado en la parte interior, creado para priorizar la comodidad. Está diseñado para actividades de intensidad baja, el descanso y el uso diario.
En resumen: elige Tech Fleece si buscas un abrigo ligero y elegante para mantenerte en movimiento. Elige Studio Fleece si tu prioridad es la comodidad.