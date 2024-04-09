Cuatro formas comunes de amarrarse las agujetas del calzado para lograr un ajuste informal y seguro
Consejos de estilo
Si estás buscando aprender o enseñar los conceptos básicos del amarre de agujetas, esta guía visual de las técnicas comunes de amarre es un excelente punto de partida.
Probablemente te amarres el calzado varias veces al día sin pensarlo demasiado. La mayoría de las personas tienen un enfoque preferido para amarrarse las agujetas, probablemente basado en cómo aprendieron a hacerlo cuando eran niños. Pero con unos pequeños ajustes, es fácil optimizar las técnicas básicas para amarrarse las agujetas y lograr mayor comodidad, nudos más apretados y un ajuste más seguro. Sigue leyendo para obtener más información.
Cómo amarrarse las agujetas del calzado: cuatro técnicas comunes
Para la mayoría de las actividades informales, es importante tener un nudo que no se deshaga, que haga que el calzado se sienta seguro y tenga un moño prolijo y centrado. Estas son cuatro técnicas comunes de amarre, cada una con una pequeña variación según tus necesidades.
1.Nudo de agujeta estándar
Aunque un nudo de agujeta estándar no garantiza necesariamente la mayor seguridad en el calzado de running, es perfecto para el calzado informal. Si necesitas un poco más de seguridad, siempre puedes hacer un lazo doble (ve al n.° 4 a continuación), pero en la mayoría de las situaciones, este método de un solo nudo funciona bien.
Cómo amarrarte las agujetas con un nudo estándar:
- Cruza las agujetas para formar una "X".
- Enrolla la agujeta superior debajo de la inferior y jálala.
- Haz un lazo con un extremo de la agujeta.
- Enrolla la otra alrededor del lazo una vez.
- Haz otro lazo pequeño con la agujeta envuelta y pásalo por el "agujero" en el medio.
Este método también se conoce como el nudo de lazo y tirón, y es muy probable que sea la forma en que te atas las agujetas en la actualidad.
2.Nudo de doble vuelta (también conocido como "orejas de conejo")
Otro nudo estándar para el calzado informal, el nudo de doble vuelta, también conocido como nudo de "orejas de conejo", es el método que muchos niños aprenden por primera vez. Es fácil de enseñar y aprender, pero no siempre es la forma más rápida de hacerlo.
Cómo amarrarse las agujetas con un nudo de doble vuelta:
- Cruza las agujetas para formar una "X".
- Enrolla la agujeta superior debajo de la inferior y jálala.
- Haz un lazo con cada extremo de la agujeta (las "orejas de conejo").
- Crúzalos y pasa un lazo por el "agujero".
- Jala con fuerza sujetando cada lazo por la parte superior.
Consejo: además de tomar más tiempo, el mayor inconveniente aquí es que es fácil terminar con un moño torcido y desordenado. Si esto te molesta, ve despacio y termina con un tirón fuerte.
3.El mejor nudo para agujetas
Para un amarre más seguro y que no es terriblemente más complicado, prueba el mejor nudo para agujetas. Este estilo es una variación del nudo para agujetas estándar con un paso diferente. En lugar de envolver la segunda agujeta alrededor del lazo una vez, envuélvela dos veces. Todos los demás pasos son idénticos a los del nudo estándar.
Cómo amarrarse las agujetas con un mejor nudo:
- Cruza las agujetas para formar una "X".
- Enrolla la agujeta superior debajo de la inferior y jálala.
- Haz un lazo con un extremo de la agujeta.
- Enrolla la otra alrededor del lazo dos veces.
- Haz otro lazo pequeño con la agujeta envuelta y pásalo por el "agujero" en el medio.
4.Doble nudo para agujetas
Este lazo es otra variación del método de amarre estándar con un paso adicional que le da mayor seguridad al nudo. Este es un buen lazo para usar en cualquier momento que quieras evitar que tus agujetas se desamarren.
Cómo amarrarse las agujetas con un nudo doble:
- Cruza las agujetas para formar una "X".
- Enrolla la agujeta superior debajo de la inferior y jálala.
- Haz un lazo con un extremo de la agujeta.
- Enrolla la otra alrededor del lazo una vez.
- Haz otro lazo pequeño con la agujeta envuelta y pásalo por el "agujero" en el medio.
- Termina cruzando los dos lazos y envolviendo un lazo debajo del otro y tirando de él.
Consejo: este es un excelente método de amarre para agujetas sintéticas o revestidas, que pueden hacer que los nudos se deslicen más fácilmente.
Una breve historia del amarre de las agujetas
Las personas han utilizado algún tipo de cordón para atarse el calzado desde la antigüedad. Pero las agujetas, tal y como las conocemos hoy, existen desde 1790, cuando el inglés Harvey Kennedy patentó el diseño de las agujetas. Aunque el concepto de las agujetas existía desde hacía mucho tiempo, Kennedy puede reclamar la invención del herrete, la pequeña envoltura de plástico o metal que se encuentra al final de cada lado de las agujetas.
¿Cuántas maneras hay de amarrarse las agujetas?
Si haces cuentas, hay más de un billón de formas de amarrarse las agujetas, suponiendo que el calzado tenga seis pares de ojales, la cantidad estándar. La forma en que pasas las agujetas a través de los ojales afecta el aspecto y la tensión de la amarre. Algunas de estas opciones de nudos pueden no ser las más rápidas, pero te darán nuevas opciones de looks y sensaciones para tu calzado.
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