Aunque un nudo de agujeta estándar no garantiza necesariamente la mayor seguridad en el calzado de running, es perfecto para el calzado informal. Si necesitas un poco más de seguridad, siempre puedes hacer un lazo doble (ve al n.° 4 a continuación), pero en la mayoría de las situaciones, este método de un solo nudo funciona bien.

Cómo amarrarte las agujetas con un nudo estándar:

Cruza las agujetas para formar una "X". Enrolla la agujeta superior debajo de la inferior y jálala. Haz un lazo con un extremo de la agujeta. Enrolla la otra alrededor del lazo una vez. Haz otro lazo pequeño con la agujeta envuelta y pásalo por el "agujero" en el medio.

Este método también se conoce como el nudo de lazo y tirón, y es muy probable que sea la forma en que te atas las agujetas en la actualidad.