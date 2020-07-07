Cómo alimentar a tus niños de forma saludable

Cómo llenar de energía a tus hijos de una forma saludable
Asesoramiento
Por Nike Training
Transforma los dulces que les encantan a tus hijos en algo más nutritivo.
Al hacer versiones caseras de los alimentos empacados
Probablemente ya sepas a ciencia cierta qué desayunar o cuál batido tomar después de un entrenamiento, pero cuando se trata de alimentar a tus hijos los días en que están superactivos, es posible que te sientas un poco perdido en la cocina.
Lo mejor es que no necesitas pensar demasiado. Los niños suelen tener energía ilimitada y es probable que no realicen actividades locas de alta intensidad durante períodos prolongados. Entonces, su dieta debería funcionar para apoyar su crecimiento y desarrollo en general, dice Adam Feit, coordinador de Nutrición para el rendimiento en Precision Nutrition. Independientemente de cuán activos sean en determinado día, se deben priorizar las proteínas magras, los carbohidratos mínimamente procesados, las grasas saludables, las verduras y mucha agua, tal como deberías hacerlo para ti mismo.
Recrea sus favoritos usando ingredientes que puedas controlar.
Muchos alimentos diseñados para atraer a los niños tienen un montón de azúcar refinada y productos químicos añadidos para preservar la frescura, dice Feit. Si bien una bolsa de papas fritas o una galleta está completamente bien de vez en cuando (eso también aplica para ustedes, mamá y papá), lo que quieres es que tus hijos se llenen de alimentos enteros y nutritivos con la mayor frecuencia posible. En lugar de etiquetar las cosas como buenas o malas, lo que podría provocar el comienzo de un pensamiento desordenado en torno a los alimentos, lo que puedes hacer es recrear sus favoritos usando ingredientes que puedas controlar. "Esto, además de ayudarlos a pensar en la comida como un concepto mucho más grande que las cosas empaquetadas que ven en la televisión, también promueve que se diviertan en la cocina contigo, lo que puede fomentar una relación positiva con la comida", agrega Feit.
Prueba estas comidas caseras, ricas en carbohidratos saludables para nutrir sus cuerpos en crecimiento. El punto no es privarlos de los dulces que les encantan, sino que tus hijos vean que puedes preparar bocadillos y comidas igualmente deliciosos y que los hagan sentir bien con los alimentos reales que hay en casa.
Avena con fruta fresca
La avena instantánea saborizada puede ser conveniente y sabrosa, pero casi siempre tiene una gran dosis de azúcar agregada. Reemplázala con avena simple, luego agrega una porción de frutos del bosque frescos o rodajas de manzana encima y una pizca de canela, sugiere Feit. También aclara que siempre puedes agregarle mantequilla de nuez y leche de avena para obtener más proteínas y sabor, o incluso un poco de miel o azúcar morena si a tus hijos les parece insípida, pero trata de dejar que la fruta los convenza dulcemente.
Wafles o panqueques de proteína
Bueno, tal vez no los ofrezcas a tus hijos de esta manera, pero omite la mezcla de caja y prepara una masa hecha con avena, requesón, huevos y canela, dice Feit, para un desayuno que los energizará con algo más que carbohidratos simples. Las chispas de chocolate o arándanos son opcionales.
Mezcla divertida
Las barras de granola generalmente tienen toda una lista de ingredientes y fuentes de azúcar. En vez de eso, haz que sus hijos elijan sus refrigerios favoritos, como pretzels, para agregarlos a una mezcla de nueces y frutas secas, como los arándanos. Cuantas más opciones tengan, más divertido será, dice Feit.
"Pizza" de fruta
Es más probable que los niños prueben frutas nuevas si disfrutan de la experiencia. Omite el jugo de fruta azucarado y ayúdalos a obtener su dosis diaria preparando una pizza de fruta. Comienza con una base ancha, piensa en una gran rebanada de sandía o melón, y luego coloca varios ingredientes en capas, como arándanos, rodajas de plátano o semillas de granada.
A medida que tú y tus hijos experimenten con más alimentos, asegúrate de hacerles una pregunta: "¿Te sientes bien cuando comes esto?" "Los niños están notablemente en sintonía con la forma en que los alimentos los hacen sentir, si les duele el estómago, se sienten llenos o están cansados", dice Feit. Al alentar a tus hijos a reflexionar sobre cómo los alimentos que comen los afectan, es más probable que elijan aquellos que los hagan sentir, pensar y desempeñarse mejor por sí mismos. Y es más probable que te ganes a un asistente en la cocina, así que todos ganan.
"Pizza" de fruta
Es más probable que los niños prueben frutas nuevas si disfrutan de la experiencia. Omite el jugo de fruta azucarado y ayúdalos a obtener su dosis diaria preparando una pizza de fruta. Comienza con una base ancha, piensa en una gran rebanada de sandía o melón, y luego coloca varios ingredientes en capas, como arándanos, rodajas de plátano o semillas de granada.
A medida que tú y tus hijos experimenten con más alimentos, asegúrate de hacerles una pregunta: "¿Te sientes bien cuando comes esto?" "Los niños están notablemente en sintonía con la forma en que los alimentos los hacen sentir, si les duele el estómago, se sienten llenos o están cansados", dice Feit. Al alentar a tus hijos a reflexionar sobre cómo los alimentos que comen los afectan, es más probable que elijan aquellos que los hagan sentir, pensar y desempeñarse mejor por sí mismos. Y es más probable que te ganes a un asistente en la cocina, así que todos ganan.