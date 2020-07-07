Cómo alimentar a tus niños de forma saludable

Muchos alimentos diseñados para atraer a los niños tienen un montón de azúcar refinada y productos químicos añadidos para preservar la frescura, dice Feit. Si bien una bolsa de papas fritas o una galleta está completamente bien de vez en cuando (eso también aplica para ustedes, mamá y papá), lo que quieres es que tus hijos se llenen de alimentos enteros y nutritivos con la mayor frecuencia posible. En lugar de etiquetar las cosas como buenas o malas, lo que podría provocar el comienzo de un pensamiento desordenado en torno a los alimentos, lo que puedes hacer es recrear sus favoritos usando ingredientes que puedas controlar. "Esto, además de ayudarlos a pensar en la comida como un concepto mucho más grande que las cosas empaquetadas que ven en la televisión, también promueve que se diviertan en la cocina contigo, lo que puede fomentar una relación positiva con la comida", agrega Feit.



Prueba estas comidas caseras, ricas en carbohidratos saludables para nutrir sus cuerpos en crecimiento. El punto no es privarlos de los dulces que les encantan, sino que tus hijos vean que puedes preparar bocadillos y comidas igualmente deliciosos y que los hagan sentir bien con los alimentos reales que hay en casa.