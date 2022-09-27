Cuatro beneficios saludables del jugo de betabel, según los dietistas registrados

"Como el jugo de remolacha deriva de una planta, presenta una alta concentración de nutrientes", dijo Kristin Kirkpatrick, dietista nutricionista registrada. Una taza de 30 ml incluye 90 calorías, 20 gramos de carbohidratos totales y 19 gramos de azúcar, indicó Frances Largeman-Roth, dietista nutricionista registrada.

"Las comunidades médicas y atléticas han alabado el jugo de remolacha por años debido al abundante contenido de nitrato, que en el cuerpo se convierte en óxido nítrico", explicó Tina Ralutz, maestra en ciencias, dietista nutricionista registrada, dietista y nutricionista certificada. "El óxido nítrico ayuda en muchos procesos corporales, incluidos la función endotelial y la vasodilatación (ambas relacionadas con la salud cardiovascular), la función mitocondrial, la contracción muscular y el rendimiento cognitivo".

El jugo también aporta betalaínas (pigmentos de la planta que ofrecen beneficios antioxidantes y antiinflamatorios), además de magnesio y potasio (minerales que contribuyen a la salud cardíaca), explicó Largeman-Roth.