Die besten Tipps, um mit dem Laufen zu beginnen

Jede Läuferin und jeder Läufer hat einmal bei null angefangen. Jetzt bist du am Zug!

Aber wo sollst du beginnen? Bevor du in deine Sportschuhe schlüpfst, schau dir erst einmal diese Ratschläge von erfahrenen Running Coaches an, die auch mal ganz am Anfang standen und nun den unterschiedlichsten Leuten beim Einstieg in den Laufsport helfen. Hier sind ihre Profitipps.