8 Warm-up-Übungen zur Vorbereitung auf dein Workout

Das Warm-up sollte nicht nur optional sein – es ist vielmehr Teil des Trainings. Egal, ob du Kraft- oder Geschwindigkeitstraining auf der Strecke oder eine Radtour planst – das Warm-up hilft dabei, Körper und Geist auf die Leistung vorzubereiten. Insbesondere sorgt es für eine bessere Durchblutung, es aktiviert wichtige Muskeln und bereitet deinen Körper auf eine bessere Leistung vor.

Bevor du mit deinem Haupttraining beginnst, musst du dir nur ein paar Minuten Zeit nehmen, um deine Muskeln aufzuwärmen, die Beweglichkeit zu verbessern, Gelenk- und Muskelsteifheit zu reduzieren und dich mit mehr Kontrolle und Selbstvertrauen zu bewegen