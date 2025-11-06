Die beste Laufausrüstung für kaltes Wetter

Keine Nebensaison: Das solltest du beim Laufen in der Kälte tragen
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Lerne von den Profis, wie du den perfekten Lagenlook zusammenstellst und dabei von den besten Performance-Technologien von Nike profitierst.
Laufen bei Kälte muss nicht bedeuten, dass du mit eiskalten Händen und klappernden Zähnen nach Hause kommst. Mit den richtigen Kombinationen und den richtigen Nike-Technologien gibt es kein schlechtes Wetter.
Das Meistern des perfekten Lagenlooks ist der Schlüssel, um auch im kalten Winter bequem laufen zu können. Du solltest Kleidung tragen, die sich den Bewegungen deines Körpers anpasst, während er sich aufwärmt. Das heißt: Baselayers, die den Schweiß von der Haut wegtransportieren, sodass er schnell verdunstet, Midlayers, die die Wärme halten, und Außenlayers, die dich vor Wind, Regen und Schnee schützen. Wenn du es richtig machst, hilft dir deine Ausrüstung dabei, die Elemente zu umarmen und dich bei jeder Temperatur in Bewegung zu halten.
Egal, ob du vor Sonnenaufgang einen Tempolauf machst oder am kältesten Tag des Jahres Kilometer sammelst – das Ziel ist immer dasselbe: Du willst warm bleiben, ohne zu überhitzen. Hier erfährst du, wie du Laufoutfits für kaltes Wetter mit einigen der besten Innovationen von Nike in der Performance-Bekleidung zusammenstellst.
Schweißableitende Baselayers
Baselayers sind dein erster Schutz gegen die Kälte. Aber wir wollen noch keine Wärme hinzufügen. Stattdessen geht es darum, Feuchtigkeit zu regulieren. Diese Layers sind so konzipiert, dass sie direkt auf der Haut getragen werden. Dank der Nike Dri-FIT-Technologie wird der Schweiß beim Laufen abgeleitet, sodass du bei kalten Temperaturen nicht durch nasse Kleidung auskühlst.
Baselayer-Oberteile
Von schlanken Tanktops über schmale Kurzarm-T-Shirts bis hin zu kuscheligen Langarm-Layers bietet Nike eine große Auswahl an Oberteilen, mit denen du dein Laufoutfit für kalte Temperaturen zusammenstellen kannst.
Wenn dir ein leichtes Design mit Atmungsaktivität wichtig ist, solltest du das Nike Fast Lauf-Singlet oder das Nike Lauf-Singlet in Betracht ziehen. Beide sind ärmellose Modelle mit Nike Dri-FIT-Technologie und bestehen aus weichen, nicht ablenkenden Materialien. Das eng anliegende, ärmellose Nike Pro Top ombiniert schweißableitende Technologie mit dehnbarem Strickmaterial und flachen Nähten. So bietet es dir eine bequeme, körperbetonte Passform, die dir Kilometer für Kilometer Halt gibt. Das schweißableitende Nike Swift Lauf-Tanktop wurde für Atmungsaktivität entwickelt und verjüngt sich an der Taille für einen mühelosen Lagenlook. Das leichte und dehnbare Nike Trail Lauf-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren.
Wenn du es lieber kurzärmelig magst, dann schau dir das Nike Stride Laufoberteil mit reflektierenden Akzenten an. Dank der Raglanärmel, die das Scheuern unter den Armen reduzieren, und der Dri-FIT-ADV-Technologie für fortschrittliche Kühlung kannst du dich mit diesem leichten Oberteil voll und ganz auf deinen Lauf konzentrieren. Auch das Nike Swift Laufoberteil wurde entwickelt, um Reibung zu reduzieren. Es kombiniert leichtes, schweißableitendes Material mit einem großen Mesh-Einsatz auf der Rückseite, der für Atmungsaktivität sorgt.
Mit einem kuscheligen Langarmshirt kannst du auf deinem Baselayer aufbauen. Das Nike Stride Langarm-Lauftop mit Raglanärmeln, die das Scheuern reduzieren, besteht aus leichtem Strickmaterial mit Dri-FIT-ADV-Technologie, damit du beim Laufen trocken bleibst. Das Nike Swift Langarm-Lauftop ist außerdem so konzipiert, dass es sich geschmeidig auf deiner Haut anfühlt. Es besteht aus leichtem Material, das Schweiß von der Haut ableitet und vor UV-Strahlen schützt.
Tights und Leggings
Wenn du die Tights oder Leggings als ersten Layer tragen möchtest, entscheide dich für dünnere, schweißableitende Modelle. Die Nike Phenom Lauf-Tights sind ein großartiges Beispiel. Wir haben schweißableitendes Material an den Unterschenkeln angebracht und mit Läufer:innen zusammengearbeitet, um die besten Belüftungslösungen für stark belastete Bereiche zu finden. Die Nike Pro Warm Tights aus weichem und dehnbarem French Terry sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn die Temperaturen sinken. Sie kombinieren die Nike Dri-FIT-Technologie mit Mesh-Einsätzen, damit du kühl und trocken bleibst – egal, wie viele Kilometer du läufst.
Bei den Leggings kombinieren Modelle wie die Nike Swift Lauf-Leggings schweißableitende Dri-FIT-Technologie mit strategisch platzierten Perforationen, damit Feuchtigkeit entweichen kann, wenn du ins Schwitzen kommst. Das nahtlose Design entlang der Innenseite der Beine reduziert Reibung und ermöglicht es dir so, die Strecke problemlos zu bewältigen. Für mehr Stauraum bieten sich die Nike Trail Lauf-Leggings mit acht Taschen und schweißableitender Technologie an.
Ein wärmeregulierender Midlayer
In puncto Wärme übernimmt der Midlayer die Hauptarbeit. Du brauchst etwas, das isoliert, aber auch atmungsaktiv ist, damit du nicht überhitzt. Genau diese Balance hatten wir im Hinterkopf, als wir die Nike Therma-FIT-Technologie entwickelten. Sie hilft, die Körperwärme zu speichern, ohne dass dir zu heiß wird.
Midlayer-Oberteile
Das Nike Laufoberteil mit 1/2-Reißverschluss und reflektierenden Akzenten bietet dir leichte Wärme mit schweißableitender Technologie. Das weiche, angeraute Material hält deinen Körper warm, während der halbe Reißverschluss für Luftzirkulation sorgt und so Überhitzung verhindert. Dank der reflektierenden Fäden an den Ärmeln ist es der perfekte Midlayer fürs Laufen im Dunkeln. Die wärmeregulierende Therma-FIT-ADV-Technologie und das unglaublich weiche Material verleihen dem Nike Swift Laufoberteil mit Viertelreißverschluss und reflektierenden Akzenten ein angenehmes Tragegefühl – ideal für das Training bei kühlen Temperaturen ist. Eine Reißverschlusstasche bietet sicheren Stauraum, während die Daumenöffnungen für zusätzlichen Schutz bei Kälte sorgen.
Westen
Wärme dich mit Westen auf, die speziell für das Laufen im Winter entwickelt wurden. Die reflektierende Laufweste von Nike kombiniert die Therma-FIT-ADV-Technologie mit einer leichten, synthetischen Isolierung, damit du eine konstante Kerntemperatur aufrechterhalten kannst. Für wasserabweisenden Schutz ist die Nike AeroLoft Daunen-Laufweste die beste Wahl. Dank der Kombination aus Therma-FIT-ADV-Technologie, kuscheliger Daunenisolierung und wasserabweisendem Außenmaterial bleibst du auch bei nassem Wetter warm und trocken.
Die Nike Swift Laufweste kombiniert die kuschelige Therma-FIT-Technologie mit einer wasserabweisenden Außenschicht sowie einer leichten, synthetischen Isolierung. Ein elastischer Strickeinsatz auf der Rückseite sorgt für Bewegungsfreiheit, während ein Kordelzug an der Taille eisigen Wind abhält. Wenn du auf der Suche nach Reflektivität und Wärme bist, solltest du die reflektierende Nike Swift Laufweste in Betracht ziehen. Die wärmeregulierende Therma-FIT-ADV-Technologie von Nike, eine synthetische Isolierung und eine vollständig reflektierende Außenschicht halten dich bei Läufen am frühen Morgen und am späten Abend warm.
Hosen, Leggings oder Shorts
Die Nike Lauf-Hose mit reflektierenden Akzenten wurde für den Winter entwickelt und kombiniert schweißableitende Technologie und dehnbares Gewebe mit reflektierenden Fäden an den Unterschenkeln. Wer auch bei kaltem Wetter schnell ins Schwitzen kommt, sollte sich vielleicht die reflektierenden Nike 2-in-1 Lauf-Shorts anschauen. Das 2-in-1-Design vereint Halt, Schutz und Beweglichkeit, indem es eng anliegende, elastische Innenshorts mit weiten, reflektierenden Außenshorts verbindet. Die Nike Dri-FIT ADV Technologie sorgt für eine fortschrittliche Kühl- und Schweißableitung, damit du trocken und komfortabel bleibst.
Die dicken und kuscheligen Nike Swift Lauf-Leggings mit reflektierenden Akzenten verleihen deinem Winterlauf Wärme und Reflektivität. Wir haben das weiche, angeraute Strickmaterial mit der wärmeregulierenden Therma-FIT-ADV-Technologie ausgestattet, um dich vor Wind und Kälte zu schützen. Drei Taschen bieten viel Stauraum, während der Kordelzug am Bund für eine sichere Passform sorgt. Wenn du auf der Suche nach Shorts bist, solltest du die Nike Swift 2-in-1-Laufshorts mit reflektierenden Akzentenin Betracht ziehen. Die Kombination aus elastischen, schweißableitenden Innenshorts und weiten Außenshorts sorgt für optimale Abdeckung bei jedem Schritt.
Ein wetterfester Außenlayer
Der Winter bringt alle erdenklichen Wetterlagen mit sich: starken Schneefall, heulende Winde, eisigen Regen und eisige Temperaturen. Das bedeutet, dass dein Außenlayer vor allem Schutz bieten muss. Dank der Nike Storm-FIT-Technologie oder der wasserabweisenden Repel-Technologie bist du bestens geschützt. Eine gute Jacke kann darüber entscheiden, ob man einen Lauf nur kurz durchhält oder ein starkes Finish hinlegt.
Die Nike AeroSwift Laufjacke ist leicht und voller Technologie. Dank der Storm-FIT-Technologie bietet sie Schutz vor Wind und Wasser. Die innovative Aerogami-Technologie von Nike sorgt darüber hinaus für Luftzirkulation, wenn du sie am meisten brauchst. Sie öffnet winzige, geflügelte Belüftungsöffnungen, wenn du schwitzt, um dich abzukühlen. Diese beiden Technologien machen die Jacke zu einem atmungsaktiven, wetterfesten Layer.
Die Nike AeroLoft Laufjacke wurde entwickelt, um dich warm zu halten, ohne aufzutragen. Sie kombiniert unsere fortschrittliche Therma-FIT-Technologie mit einer Daunenisolierung und hält dich so bei kaltem Wetter warm. Dank der wasserabweisenden Beschichtung perlt Wasser ab, sodass du auch bei leichtem Regen trocken bleibst. Die abnehmbare Kapuze bietet dir bei Bedarf zusätzlichen Schutz und lässt sich einfach im Kragen verstauen, wenn du sie nicht benötigst. Die Nike Swift Laufjacke für Damen kombiniert die Therma-FIT-Technologie mit einer wasserabweisenden Außenschicht und bietet dir so bei nassem Wetter leichte Wärme.
Wenn du eher auf packbare Jacken stehst, solltest du dir diese leichte und wasserabweisende Nike Stride Laufe-Jacke anschauen. Sie lässt sich in einer Seitentasche verstauen, was unterwegs sehr praktisch ist. Das glatte Nylongewebe blockiert auch UV-Strahlen und sorgt dafür, dass du für jedes Wetter gerüstet bist. Die Nike Swift Laufjacke lässt sich ebenfalls in der Seitentasche verstauen, was den Transport und die Aufbewahrung erleichtert. Dank der wasserabweisenden Repel-Technologie von Nike ist sie für Läufe bei Nässe geeignet.
Kuschelige, gepolsterte Socken
Unterschätze nicht, wie wichtig ein gutes Paar gepolsterter Socken sein kann: Wenn du bei kaltem Wetter läufst, müssen deine Füße warm gehalten werden. Aber sie brauchen auch Atmungsaktivität, strategisch platzierte Dämpfung und die Fähigkeit, Schweiß abzuleiten, um Blasen vorzubeugen. Die Socken der Nike Running-Kollektion sind in verschiedenen Silhouetten, Stoffen und Gewichten verfügbar und helfen dir, Kilometer für Kilometer in Bewegung zu bleiben. Nike-Produktmanagerin Liza Wolfe beschreibt sie als „die leistungsstärksten Laufsocken, die wir je angeboten haben“. Sie basieren auf zwei Jahren Forschung und Entwicklung sowie direkten Erkenntnissen aus der Laufgemeinschaft.
Nike Running Lightweight Wool Crew-Socken
Sie sind perfekt für den Winter, denn sie sind leicht, verfügen über die Schweißableitungstechnologie von Nike und sind mit gemütlichen Wollgarnen für atmungsaktive Wärme ausgestattet. Alle Silhouetten – Crew, Micro Crew und No-Show – wurden entwickelt, um Blasen mit Unterstützung in Schlüsselbereichen wie dem Fußgewölbe und der Achillessehne zu reduzieren.
Nike Running Midweight Crew-Socken
Diese vielseitigen Socken wurden sowohl für das Laufen bei kaltem Wetter als auch für deine tägliche Laufleistung entwickelt. Sie sorgen mit ihrer schweißableitenden Technologie und der strategisch platzierten Mikrodämpfung an Ferse und Zehen für einen angenehmen Tragekomfort. Die asymmetrische Fußgewölbestütze umschließt deine Fußwölbung, während die Heel-Lock-Technologie von Nike für einen sicheren Sitz sorgt.
Warme und kuschelige Accessoires
Du hast deinen Core und deine Füße bedeckt, aber was ist mit deinen Ohren, deinem Hals, deinem Kopf und deinen Händen? Mach deine Winterlauf-Outfits mit einem Stirnband, einem Halswärmer, einer Mütze oder Handschuhen komplett.
Handschuhe
Die wärmeregulierende Nike Therma-FIT-Technologie macht die mittelschweren Nike Pacer Laufhandschuhe zu einem unverzichtbaren Laufaccessoire für kaltes Wetter. Das schweißableitende Material an den Bündchen sorgt für ein trockenes Tragegefühl. Und dank Touchscreen-kompatibler Finger kannst du deine Statistiken in der Nike Run Club überprüfen, ohne das Laufen unterbrechen zu müssen.
Beanie, Cap oder Stirnband
Verhindere, dass Wärme durch deinen Kopf entweicht, indem du deine Kaltwetterausrüstung um eine Mütze erweiterst. Für zusätzliche Gemütlichkeit ist die Nike Peak Lauf-Beanie mit Umschlag die beste Wahl. Sie ist aus weichem, elastischem Material mit Nike Dri-FIT-Technologie gefertigt, damit du warm und trocken bleibst. Dank des unstrukturierten Designs kannst du sie einfach in einer Tasche verstauen, wenn dir beim Laufen zu warm wird. Für Reflektivität und schweißableitende Kraft greifst du zu dieser Nike Fly Cap. Mit dem atmungsaktiven, dehnbaren Material mit der modernen schweißableitenden Technologie von Nike bleibt dir angenehm kühl. Wenn du nur ein wenig zusätzliche Wärme um deine Ohren brauchst, zieh dir einfach das Nike-Strike-Elite-Stirnband über. Es besteht aus weichem Fleece mit einem breiten Design, das deine Ohren bedeckt.
Halstuch
Mit dem Nike Neck Wrap bekommst du Wärme ohne zusätzliches Gewicht. Diese schweißableitende Halsmanschette kann auf verschiedene Arten getragen werden. Sie speichert Wärme um deinen Hals, die untere Gesichtspartei und sogar deine Ohren, ohne dass du schweißgebadet bist. Ziehe sie für mehr Schutz über die Nase, trage sie zusammengerollt um den Hals oder ziehe sie im Bandana-Stil hoch, um deine Ohren und deinen Kopf zu bedecken.
Ärmel
Du bist auf der Suche nach etwas mehr Schutz, ohne dich gleich auf eine langärmelige Schicht festlegen zu wollen? Das Doppelstrick-Design der Nike Zoned Armstulpen nutzt die Wärmezonen deines Körpers, um dir atmungsaktive Wärme und konzentrierte Unterstützung mit der schweißableitenden Technologie von Nike und einem nahtlosen Design zu bieten.
Laufschuhe für den Winter
Während du natürlich das ganze Jahr über auf deine Schuhe achtest, sind sie noch wichtiger, wenn du bei kalten, nassen Umgebungsbedingungen läufst. Du brauchst Laufschuhe, die Traktion und wasserdichten Schutz bieten, damit du auf rutschigen Straßen und matschigen Trails sicher unterwegs bist.
Sieh dir unseren Guide zu den besten Nike Laufschuhen für kaltes Wetter an.