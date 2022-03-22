So sprintest du richtig

Ein richtiger Sprint sieht je nach Sprinter:in anders aus. Daneben skizziert Amie Dworecki, Run Coach der USATF und RRCA mit Zertifizierung der Level I und II die Basics, mit denen du deine optimale Form erreichst.

Laufe aufrecht, wobei Kopf, Nacken und Schulter auf deine Hüften ausgerichtet sind.

Bewege deine Arme vor und zurück, ohne dass sie deinen Oberkörper kreuzen.

Deine Ellenbogen bleiben im 90-Grad-Winkel.

Lande mit deinen Füßen direkt unter dir und versuche, nicht zu weit nach vorn zu treten.

Laufe mit hoch gehobenen Knien.

Lande auf dem Fußballen und nicht auf den Zehen.

Aufgrund der Intensität von Sprint-Workouts, sind die Anstrengungen in der Regel kurz (und kräfteraubend) mit längeren Ruhephasen zwischen den Sets im Vergleich zu anderen Workouts. Um Kraft aufzubauen, empfiehlt Dworecki Sprints von fünf bis zehn Sekunden mit 20 bis 30 Sekunden Pause zwischen den Sets. Wenn du mit dem Sprinten anfängst, solltest du mit zwei bis drei Sets beginnen und dich dann auf fünf bis sechs Sets steigern. Je mehr Kraft und Ausdauer du hast, umso mehr Sets kannst du hinzufügen.

Wenn du sprintest, solltest du 90 Prozent deiner Kraft aufwenden. Dworecki sagt: "Wenn du dich voll auspowerst, kann dies zu Muskelversagen oder zu frühem Kraftverlust führen, sodass du das Workout nicht beenden kannst." Wenn du mit dem Sprinten anfängst, solltest du also mit etwas geringerer Intensität beginnen (in etwa 80 Prozent).