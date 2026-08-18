Erreiche mit dem Nike Air Force 1 neue Ziele
Die Air Force 1 haben seit ihrem Debüt als erster Schuh mit Nike Air Technologie auf dem Spielfeld fast schon einen Marathon zurückgelegt. Diese Ikone bleibt dennoch mit dem gleichen soften und federnden Polster, das die Geschichte der Sneakers veränderte, ihren Wurzeln treu.
Dieses Lieblingsmodell aller Sneakerfans bietet anhaltenden Tragekomfort, der durch die zusätzliche Polsterung im Knöchelbereich und in der Zunge verstärkt wird. Die Gummisohle sorgt mit ihrem legendären runden Profilmuster für langlebige Traktion. Leichten und ganztägigen Komfort ermöglicht die speziell für Hochleistung entworfene Nike Air Polsterung.
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