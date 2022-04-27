Was sind Atemübungen? Und kann das deine Sport-Performance verbessern?

Atemübung ist ein recht breit gefasster Begriff und bezieht sich auf jegliche Art von Atemtraining oder -technik, mit dem wir bewusst unser Atemverhalten verändern.

Im Yoga finden sich Atemübungen in Form des "Pranayama". Eine 2020 in der Fachzeitschrift veröffentlichte randomisierte, kontrollierte klinische Studie Frontiers in Psychiatry ergab, dass Pranayama, eine Reihe kontrollierter Atemübungen, Angst mindert. Mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) fanden Forscher:innen heraus, dass ein Monat Pranayama zu signifikanten Veränderungen der Aktivität und Verbindung von Bereichen im Hirn führt, die für das Verarbeiten von Emotionen und Angst verantwortlich sind.

Atemübungen sind auch eine Schlüsselkomponente anderer Aktivitäten für Körper und Geist wie Pilates und Meditation. Aber Atemübungen sind nicht nur etwas für Yoga und Meditations-Fans. Sie werden auch von Athlet:innen verschiedener Sportarten genutzt, die sich gegenüber ihrer Konkurrenz einen kleinen Vorteil verschaffen wollen.

"Ich würde 'Atemübungen' eher als 'kontrollierte Atmung' oder die Fähigkeit beschreiben, den Atem für sportliche Leistungen oder Wettbewerbe zu steuern", so Dr. Todd Buckingham, leitender Sportphysiologe bei Mary Free Bed Sports Rehabilitation.



Laut Buckingham ist die Fähigkeit, die Atmung zu kontrollieren bei einigen Sportarten wichtiger als bei anderen. Apnoetaucher:innen (die in unterschiedliche Tiefen ohne Tauchausrüstung tauchen), Schwimmer:innen, und Athlet:innen in Zielsportarten (wie Bogenschießen oder Biathlon) sind Beispiele für Sportler:innen, deren Leistung deutlich von Atemkontrolle abhängt.

Für die meisten Athlet:innen ist unzulängliche Atmung nicht annähernd so folgenreich wie beispielsweise für Apnoetaucher:innen. Jedoch kann das Üben von richtigem Atmen beim Trainieren oder das Kontrollieren der Atmung der Sport- und Trainingsleistung zugutekommen.