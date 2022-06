Was sind Atemübungen? Und kann das deine Sport-Performance verbessern?

Jeder Atemzug ist der Auftakt eines komplexen Zyklus, der in den Lungen beginnt.

Zuallererst führen deine Lungen Sauerstoff in den Körper. "Dann muss der Sauerstoff in den Blutkreislauf und zum Herz gelangen, wo es in den restlichen Körper gepumpt wird", so Buckingham. Sobald der Sauerstoff wieder in deinem Blut ist, wird er zu den Muskeln transportiert, wo er in Adenosintriphosphat (ATP) umgewandelt wird. ATP ist die Energiequelle, die jede Bewegung antreibt.

Während all dies passiert, wird Kohlendioxid (ein farbloses Gas und Abfallprodukt) aus deinem Blut zu deinen Lungen zum Ausatmen transportiert. Laut dem National Heart, Lung, and Blood Institute wird dieser Prozess Gasaustausch genannt und ist essenziell zum Leben.

Der Prozess ist auch für die Trainings- und Sport-Performance von großer Bedeutung. Wenn du trainierst oder deine Muskeln betätigst, verbraucht dein Körper laut eines Artikels in der Fachzeitschrift Breathe aus dem Jahr 2016 mehr Sauerstoff und produziert mehr Kohlendioxid.

"Eine gute Atmung ist wichtig, um die Atmungsanforderungen eines Trainings zu erfüllen. Dies wirkt sich letztendlich auf den Gasaustausch in den Lungen aus, bei dem Sauerstoff in die Lungen kommt und Kohlendioxid entfernt wird", sagt Dr. Mitch Lomax, Dozent an der University of Portsmouth und Erforscher von Atemeinschränkungen beim Training.

Atemübungen können diesen Prozess je nach Zielen und Bedürfnissen optimieren.