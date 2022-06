Die beste Laufausrüstung für unterschiedliche Temperaturen

Abhängig von deinem Wohnort bist du vielleicht Wintertemperaturen gewohnt, die zwischen 4 Grad Celsius (°C) und -7 °C oder weniger liegen.



Der Schlüssel für das richtige Outfit für einen Lauf im Winter sind Schichten. Schichten, Schichten, Schichten! Mit der ersten Schicht, dem Baselayer, bist du wirksam gegen wechselnde Temperaturen und Bedingungen gewappnet. So kann dein Körper seine Temperatur an die Umgebung für eine optimale Aktivität anpassen. Hier ein schneller Guide für den Look mit mehreren Schichten.



Die Grundregel für den Look mit mehreren Schichten bei niedrigeren Temperaturen ist, dass du dich 6 bis 12 °C wärmer anziehst als die tatsächliche Außentemperatur. Es gibt aber auch Ausnahmen von dieser Regel: Wenn du von Natur aus eine höhere Körpertemperatur hast und diese beim Training schnell steigt, dann kalkuliere das ein.



Baselayer

Ein guter Baselayer ist nicht nur für Tragekomfort unerlässlich, sondern auch für eine gute Performance, damit du auch an kalten Tagen mit vollem Erfolg laufen kannst. Was macht den idealen Baselayer aus? Du kannst problemlos weitere Kleidungsschichten drüberziehen, ohne direkt ins Schwitzen zu kommen. Und sollte es dir während deines Laufs zu warm werden, kannst du die zusätzlichen Schichten einfach wieder ausziehen, ohne dass es dir zu kalt wird.



Atmungsaktivität und feuchtigkeitsableitende Eigenschaften sind das A und O bei der Auswahl deines Baselayers. Die Nike Dri-FIT-Technologie und die gezielte Belüftung leiten Schweiß vom Körper ab und schützen dich vor Regen.



Midlayer

Diese zweite Schicht schließt die Wärme ein. Sie dient primär der Isolierung.



Vergiss bei der Auswahl deines Midlayers nicht, Witterungsverhältnisse wie Regen, Wind oder Schnee einzukalkulieren, denn oft empfinden wir die Temperatur dann niedriger als vom Wetterbericht vorhergesagt. Du kannst deinen Midlayer entweder solo oder in Kombination mit deinem Baselayer tragen. Wenn die Temperaturen unter 4 °C fallen, ist es ratsam, mehrere Midlayer für eine bessere Isolierung zu tragen.



Outerlayer

Die Außenschichten, auch Outerlayers genannt, sind wichtig, um dich vor Umwelteinflüssen zu schützen. Wind, Regen und Schnee – Wetterlagen, mit denen du bei niedrigeren Temperaturen rechnen musst. Ein Outerlayer wird unerlässlich, wenn die Temperaturen unter 0 °C fallen. Dann ist es an der Zeit, dem Wetter die Stirn zu bieten. Das Stichwort lautet: gute Isolierung gepaart mit einem leichten Material für maximalen Tragekomfort.



Handschuhe

Mit Handschuhen als isolierende Schicht kannst du bei niedrigen Temperaturen den Wärmeverlust reduzieren. Wenn deine Hände ungeschützt der Kälte ausgesetzt sind, wird die Körperwärme darüber abgegeben. Auch wenn dein Körper gut eingepackt ist, kann die Körpertemperatur durch ungeschützte Hände deutlich sinken.



Oft wird kein Gedanke an Laufhandschuhe verschwendet, wenn es keine Minustemperaturen hat, dabei können damit unnötige Schichten vermieden werden. Unsere Handschuhe mit Dri-FIT-Technologie spenden Wärme und Schutz, ohne zu beschweren. Das Silikon an den Fingerspitzen erleichtert zudem die Bedienung von Touchscreens. (So musst du nicht jedes Mal deine Handschuhe ausziehen, wenn du dein Tempo in der Nike Run Club App checken möchtest.) Auch unsere Lauf-Beanies verfügen über die Dri-FIT-Technologie, um deinen Kopf und deine Ohren warm zu halten.



Laufschuhe und -socken

Natürlich darfst du nicht den wichtigsten Teil beim Laufen vergessen – deine Füße! Deine Schuhe müssen nicht nur für Wärme sorgen, sondern dich auch vor der Witterung schützen und Traktion auf rutschigen Böden bieten. Die Socken müssen atmungsaktiv und schweißableitend sein, um Wärmeverlust durch Verdunstung zu vermeiden.



Die Nike Shield-Technologie hält deine Füße mit wasserabweisenden Materialien trocken. Außerdem bieten diese Schuhe herausragende Traktion und sind rundum mit reflektierenden Details ausgestattet.



Die Verlockung ist bestimmt groß, Fleece- oder Wollsocken zu tragen, um deine Füße warm zu halten. Diese Materialien können allerdings kaum den Schweiß regulieren, behindern die Durchblutung und absorbieren Feuchtigkeit. Die Nike Training Socken sorgen mit Dämpfungszonen für Tragekomfort bei jedem Schritt. Sie bestehen aus Garnen, die sich der Temperatur anpassen, um dich warm zu halten und bei Aktivität Schweiß abzuleiten.