So wählst du den richtigen Laufschuh aus

So wählst du die richtigen Laufschuhe aus
Leitfaden zur Kaufentscheidung
In diesem Guide erfährst du, worauf du beim Kauf von Laufschuhen achten solltest – von der Passform über Dämpfung und Support bis hin zum passenden Modell für verschiedene Oberflächen.
Bei der Wahl der richtigen Laufschuhe sind Passform und Komfort wichtiger als das Aussehen. Ein tolles Paar Laufschuhe passt perfekt zu deinem Laufstil, deiner Laufleistung und deinen Zielen. Sie unterstützen dich mühelos Kilometer für Kilometer. Falsche Schuhe können zu Schmerzen und Verletzungen führen.
Bei einer so großen Auswahl weiß man vielleicht nicht, wo man anfangen soll. In diesem Laufschuh-Guide erklären wir dir, wie du, aufgeschlüsselt nach Passform, Dämpfung und Gelände, die richtigen Laufschuhe findest, damit du dir bei deinem Kauf sicher sein kannst.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
Bei der Wahl der richtigen Laufschuhe solltest du zuerst auf Passform und Komfort achten. Danach solltest du die Dämpfung an deinen Laufuntergrund, deine Laufleistung und deinen Laufstil anpassen.
Die Anatomie von Laufschuhen
Um dich für die richtigen Laufschuhe entscheiden zu können, benötigst zu zuerst ein Grundverständnis der Schuhanatomie. Hier findest du eine Aufschlüsselung der vielen einzelnen Komponenten, aus denen ein Paar Laufschuhe besteht.
- Obermaterial: Der obere Teil des Schuhs sollte leicht und atmungsaktiv sein, um den Luftstrom mit der Dämpfung und dem Halt darunter in Einklang zu bringen.
- Zehenbereich: Deine Zehen sollten ausreichend Platz haben. Du solltest sie also beugen und spreizen können.
- Mittelfußteil: Dieser Teil des Obermaterials befindet sich unter den Schnürsenkeln und bietet deinen Füßen Halt.
- Fersensenken (Fersenkappe): Die etwas nachgiebige Fersenkappe im hinteren Fußbereich zentriert und stützt die Ferse. Bei stützenden Laufschuhen solltest du auf dieses Merkmal achten.
- Einlegesohle (Innensohle): Diese oft herausnehmbare Schaumstoffeinlage dämpft und stützt die Fußsohlen.
- Schuhkragen: Dieser Teil des Obermaterials sorgt für Halt im hinteren Bereich des Fußes und bei manchen Modellen auch im Bereich der Knöchel.
- Außensohle: Die äußerste Schicht der Sohle ist strapazierfähig und das Profil sorgt für Traktion.
- Mittelsohle: Die Schaumstoffschicht zwischen der Außensohle und der obersten Materialschicht der Innensole dämpft den Aufprall, bietet Tragekomfort und unterstützt den Fuß bei jedem Schritt.
Worauf du achten solltest
Folgende Kriterien solltest du bei der Wahl der richtigen Laufschuhe berücksichtigen.
Laufuntergrund
Laut dem Nike Running-Produktteam ist es wichtig, deinen Schuh an deinen Laufuntergrund anzupassen. Für lange Strecken auf der Laufbahn, der Straße oder dem Laufband solltest du dich für Straßenlaufschuhe entscheiden. Sie sind nämlich strapazierfähig und sorgen für genug Dämpfung, wie sie für harte Oberflächen benötigt wird. Für Läufe im Gelände solltest du dich für Traillaufschuhe entscheiden, die zusätzliche Traktion und Strapazierfähigkeit bieten, um dir die Navigation in unebenem Gelände zu erleichtern. Laufschuhe für Wettkämpfe sind spezieller: Sie sind leichter, damit du schneller sein kannst. Der Nachteil ist, dass sie weniger haltbar sind und Stöße nicht so gut absorbieren.
Fersen- und Vorfußdämpfung
Die Dämpfung in Laufschuhen sorgt für mehr Komfort und minimiert die Auswirkungen des Aufpralls. Die Fersendämpfung hilft dabei, den Stoß der Fersenaufschläge zu absorbieren, während die Vorfußdämpfung den Fußballen beim Abdrücken schützt. Am besten suchst du nach Schuhen mit reaktionsfreudiger Dämpfung für eine hohe Stoßdämpfung und Komfort, die gleichzeitig eine ausreichende Energierückgabe für einen schwungvolleren, federnden Schritt bieten.
Zum Glück bietet jeder Schuh der Nike Running-Reihe sowohl im Vorfuß- als auch im Fersenbereich eine verlässliche Dämpfung. Es gibt drei Hauptkategorien bei der Dämpfung: reaktionsfreudig, maximal und stützend.
Entscheide dich für Sneaker mit einer Dämpfung, die deinen Bedürfnissen entspricht. Beim reaktionsfreudigen Style steht die Energierückgabe im Vordergrund, beim Style mit maximaler Dämpfung liegt der Fokus auf einem möglichst hohen Tragekomfort und beim stützenden Style geht es vor allem um Stabilität. Wenn du überpronierst oder anderweitige Fußprobleme hast (wie Arthrose), solltest du eine stützende Dämpfung in Betracht ziehen.
So wirkt sich dein Laufstil auf die Wahl des richtigen Schuhs aus
Deine Laufleistung, dein Tempo und deine Ziele sollten auch deine Laufschuhwahl beeinflussen.
Läufer:innen, die einfache Kilometer zurücklegen, bevorzugen möglicherweise Schuhe mit maximaler Dämpfung, bei denen Komfort und Strapazierfähigkeit im Vordergrund stehen, während sich geschwindigkeitsorientierte Läufer:innen oft für leichtere Schuhe mit reaktionsfreudiger Dämpfung entscheiden. Wenn du lange Strecken läufst oder unter der Woche viele Kilometer zurücklegst, solltest du auf eine stützende oder maximale Dämpfung achten, um Stöße gut zu absorbieren.
Für welche Laufschuhe solltest du dich entscheiden?
Sobald du die Anforderungen an die Dämpfung und den Untergrund verstanden hast, kannst du deine Wahl anhand dieser Nike-Laufschuhkategorien eingrenzen. Nike bietet verschiedene Optionen in allen Preisklassen an, sodass du problemlos Schuhe finden kannst, die moderne Dämpfungstechnologien mit langlebigen, hochwertigen Materialien in einer Weise kombinieren, die perfekt in dein Budget passt.
- Straßenläufe mit reaktionsfreudiger Dämpfung: Nike Pegasus Straßenlaufschuhe
- Straßenläufe mit maximaler Dämpfung: Nike Vomero Straßenlaufschuhe
- Straßenläufe mit stützender Dämpfung: Nike Structure Straßenlaufschuhe
- Trailläufe auf unwegsamem Gelände: Nike Zegama Traillaufschuhe
- Trailläufe auf ebenerem Gelände: Nike Pegasus Traillaufschuhe
Die ideale Passform
Das richtige Paar Laufschuhe zeichnet sich durch mehr aus als nur durch die richtigen Produktmerkmale – die richtige Passform ist genauso wichtig. Probiere Laufschuhe vor dem Kauf immer an, um sicherzustellen, dass du dich vom ersten Schritt an wohl in ihnen fühlst.
Achte beim Anprobieren von Schuhen darauf, wie viel Platz du im Zehenbereich hast. Laufschuhe sollten der Größe entsprechend passen. Die Laufexperten von Nike empfehlen, dass eine Daumenbreite zwischen deinem großen Zeh und dem Ende des Schuhs verbleiben soll. Entscheide dich für eine größere Größe, wenn sich deine Zehen eingeengt anfühlen oder gegen die Vorderseite des Schuhs drücken. Wenn der Zehenbereich so breit ist, dass dein Fuß im Schuh herumrutscht, solltest du dich für eine kleinere Größe entscheiden.
So probierst du Laufschuhe aus, bevor du deine Entscheidung triffst
Sobald du die zur Auswahl stehenden Laufschuhe eingegrenzt hast, probierst du jedes Paar an, um das bequemste zu finden. Es reicht aber nicht, die Schuhe nur anzuziehen – stehe, gehe und jogge in ihnen, um die Passform unter verschiedenen Bedingungen zu beurteilen. Du weißt, dass du das richtige Paar gefunden hast, wenn sich die Laufschuhe sofort stützend anfühlen, ohne dass du sie dazu erst einlaufen musst.
Wenn du zusätzliche Beratung benötigst, wende dich einfach an eine:n Mitarbeiter:in. Sie können dir beim Gehen oder Laufen zusehen, um zu bestätigen, dass die Schuhe richtig passen.
FAQ
Welches Laufschuhmerkmal ist am wichtigsten, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren?
Basierend auf Daten, die bei der Beobachtung von Läufer:innen gesammelt wurden, fanden Wissenschaftler:innen des Nike Sports Research Lab heraus, dass Tragekomfort und Dämpfung entscheidend sind. Der Grad der Dämpfung ist eine Frage der persönlichen Vorliebe.
Was sind Tipps für das Anprobieren von Laufschuhen?
- Kaufe nachmittags oder abends ein, da Füße laut den National Institutes of Health dazu neigen, im Laufe des Tages breiter zu werden. Schuhe, die morgens gut sitzen, könnten sich einige Stunden später zu eng anfühlen.
- Trage deine Laufsocken und bringe deine Schuheinlagen mit, um sicherzustellen, dass du sie mit den Schuhen tragen kannst.
- Probier mehrere Schuhe an und teste jedes Paar, indem du im Store herumläufst.
- Achte schließlich darauf, dass deine Schuhe nicht zu eng sitzen. Zu enge Schuhe können zu einer Ablösung oder Schwarzfärbung der Zehennägel führen.
Wie oft sollte ich meine Laufschuhe ersetzen?
Eine allgemeine Richtlinie lautet ca. alle 500 bis 800 Kilometer. Notiere dir das Kaufdatum deiner Schuhe in deinem Kalender, um einen Anhaltspunkt zu haben.
Benötigen Anfänger:innen andere Laufschuhe als erfahrene Läufer:innen?
Anfänger:innen und erfahrene Läufer:innen brauchen nicht unbedingt unterschiedliche Schuhe. Anstatt deinen Schuh auf Basis deines Erfahrungsniveaus auszuwählen, solltest du deine Wahl auf Basis deiner Läufe, deiner Laufleistung, deines Tempos und deiner Ziele treffen.
Worin liegt der Unterschied zwischen Straßenlaufschuhen und Traillaufschuhen?
Straßenlaufschuhe verfügen über glatte Gummi-Außensohlen, die für den Asphalt entwickelt wurden, sowie gepolsterte Mittelsohlen für eine bessere Stoßdämpfung. Traillaufschuhe haben eine Gummiaußensohle mit verstärkter Haftung oder tiefe Stollen für verbesserte Traktion, eine steifere Mittelsohle für mehr Halt und ein strapazierfähiges Obermaterial zum Schutz vor Schmutz.
Brauchen Läufer:innen mit höherem Körpergewicht andere Schuhe als leichtere Läufer:innen?
Läufer:innen, die 90 kg oder mehr wiegen, bevorzugen möglicherweise Laufschuhe mit maximaler Dämpfung und Strapazierfähigkeit, die auch bei höheren Aufprallkräften noch stützen. Wenn du in diese Kategorie fällst, solltest du nach „schwereren“ Schuhen suchen – Produkten, die mehr als 300 g wiegen.
Text: Lauren Bedosky