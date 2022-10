レオ・ベイカー。常識に逆らえ。

NIKE:女性、クィア、トランスジェンダー、性別の常識にとらわれない人たちと一緒にスケートをするNYCSP(NYCスケートプロジェクト)を最近始めましたね。「The Future is in the Air」という言葉は、あなたが開拓しているコミュニティにとってどのような意味を持ちますか。

レオ:私がNYCSPを作ったのは、自分たちのため。一人ひとりの居場所作りを手助けすることが夢だった。NYCSPには、お互いを愛し、尊重すること以外のルールは何もない。そしてこの場所には、弱さと自己表現から素晴らしいものを創造する自由がある。作るものが何であれ、NYCSPはコミュニティとしてあり続ける。可能性は無限に存在し、私たちの手中にある。