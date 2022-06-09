ワークアウト中の摩擦を防ぐ3つの方法

汗を飛び散らせながらワークアウトの限界に挑む瞬間は、筋肉が燃えるような感覚で痛んだとしても、爽快な気分を味わえるだろう。 しかし、これとは違う不快な痛みを感じると、エクササイズをやめたくなり、結果として運動の効果も得られなくなってしまう。 汗をかいた状態で摩擦が生じれば、いつでも擦傷が起きるリスクがある。 皮膚はヒリヒリと焼けつくように痛み、赤く擦りむけた状態になる。とはいえ、それはよくあることで、予防も可能なので安心してほしい。

摩擦による炎症は通常、体のこすれ合う部分、たとえば太もも、脇の下、鼠径部などで生じる。 体重の重い人に多く見られがちだが、体型や体重にかかわらず誰でも痛みを感じることはあり、特にエクササイズ中や暑い季節によく起こる。 しかし、これから紹介するヒントを参考にすれば、摩擦による炎症を減らすだけでなく完全に防ぐことも可能だ。ランニング、自転車、ハイキングを続けて、もっと健康な体を手に入れよう。