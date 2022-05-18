トライセップディップの正しいやり方とその効果

02. ジャンプして伸ばした状態の腕で体を支え、手首、肘、肩が関節と一直線になるようにする。肩をすくめないよう注意しながら、肩の頂点を鎖骨の後ろに引くようにする。



03. 体の後ろで足首を交差させる。



04. 肩を後ろに引いて下げ、少し前かがみになる。腕を曲げ、肘が体の脇に付いたまま真後ろを向くようにして、肩が肘の下にくる位置まで体をゆっくり下げる。



05. 手を押し出すようにして腕を伸ばし、最初の姿勢に戻る。これで1回。繰り返す。