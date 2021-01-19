ベンチプレス：正しいフォームと鍛えられる筋肉

バーベルだけ（ウェイトパネルを装着していない状態）を使用して、負荷を軽くしよう。一般的な女性用のバーベルは約16キロ、男性向けのバーベルは20キロのため、これだけでも意味はある。または、代わりにダンベルを使用してもよい。しかし、この場合、筋力の強い部位でウェイトを持ち上げることができないため、重いダンベルを使用するとかえってつらくなることに注意しよう。この一連の動作が難しい場合は、うつ伏せになって三頭筋が床に触れるまで腕を曲げるフロアプレスを行うとよい。