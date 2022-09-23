膨満感を減らす75の食べ物を食生活に取り入れる

腹部膨満感を引き起こしている原因によって、症状を緩和させる方法も異なる。 食物繊維を多く含むものなど特定の食品を食べると、腹部膨満感が軽減される人もいれば、逆にガスが発生してしまうという人もいる。 自分にとって最も効果的な食べ物を探すためには、いろいろ試してみる必要があるだろう。

今回取り上げた膨満感軽減のための食品リストを見ていくと、何度も同じ食品が登場する。これは膨満感を軽減させるメカニズムが複数あり、2つ以上のメカニズムに関係する食品もあるからだ。