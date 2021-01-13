タンパク質が豊富なココナッツ入りのパワーパンケーキ

筋肉強化に効果のあるパンケーキで、朝のルーチンにエネルギーを注入。簡単に作れて、満腹感を何時間もキープできる。以下では、レシピとそのアレンジ方法をご紹介。準備時間をさらに節約するためのヒントもチェックしよう。



パンケーキが大好きなあなたに朗報。材料次第で、少量でも長時間のセッションのエネルギー源になるほか、ワークアウト後の空腹も満たせる。このレシピには、適切な量のタンパク質と炭水化物がバランス良く含まれているため、ワークアウト中にエネルギー切れになったり、シュガークラッシュに悩まされたりすることなく長時間のトレーニングに取り組める。短時間で簡単に準備できるところも魅力的（10分以内にパンケーキがテーブルに並ぶ）。また、ニーズに合わせて材料を変えることも可能だ。