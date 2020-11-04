睡眠が十分に取れているかチェック

朝起きた時に気分が良ければ、十分な睡眠を取れている証拠。ただし、夕方や夜の調子を記録しておくことも重要だとハルソン氏は説明する。「車で帰宅中に赤信号で停止すると、頭がボーッとして居眠りしそうになることはありませんか？夜、ソファーでテレビを見ている時に居眠りをしてしまうことは？もし答えが『ある』なら、そうしたことが起きなくなるまで、一晩に30分ずつ睡眠時間を延ばしてみましょう」

目覚めた時から眠る準備をするまでクリアな意識で過ごすことができれば、それが自分にとっての最適な睡眠時間だ。

習慣にしよう：まずは睡眠時間の測定と評価を行い、自分の基準値を把握するところから始めよう。ベッドの脇にノートを置き、1週間続けて記録する。朝起きたら寝た時間と起きた時間を書き、1日に1-2回、疲れを感じたらその時間もメモする。この睡眠ノートに書き込むたびに、「よくやった！」と自分を褒めることも忘れずに。1週間後には、ハルソン氏のアドバイスを実践するためのデータが手元に残る。この基準値をスタートに、日中に疲れを感じなくなるまで、睡眠時間を一晩に30分ずつ延ばしていこう。