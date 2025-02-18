デザイン誕生まで：ACGスミスロック

走行には時間がかかった。デシューツ川を渡っている間に、午後はあっという間に過ぎていった。タイヤチェーンの装着時に推奨されている最高時速は速度40kmだが、視界が悪く、さらに低速で走らなければならない。私たちの車がようやくスミスロックに到着した時、太陽は西の雲の背後に沈みかけていた。



スミスロックは普段、日差しが降り注いでいる。オレゴン州のハイデザートは年間の日照時間が300日を超える地域なので、数インチの雪をかぶった岩山を見て驚いた。私たちは当初、スミスロックの北西側の「ミザリーリッジ」と呼ばれる所でハイキングを楽しもうと計画していた。

そこは、標高220mまですぐに上がることができ、天気が良ければ有名なモンキーフェイスの登山ルートで登山やスラックライナーを楽しむ人たちが見える。しかしその日は、荒天のため、全ての登山コースは閉鎖されていた。