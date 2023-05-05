Sei outfit per l'hip-hop che celebrano la musica e il movimento

Nel 2023 ricorre il 50° anniversario della nascita dell'hip-hop, lo stile di danza che ha trasformato intere generazioni e da cui dipende lo stato attuale della musica, dello stile e del movimento. Negli ultimi 50 anni, lo stile hip-hop si è evoluto, e molti artisti celebri e amati hanno contribuito a definirlo. Tuttavia, per chi balla l'hip-hop, l'outfit giusto va oltre le ultime tendenze della moda.

Traci Copeland, Nike Trainer per Nike Training Club (NTC) e direttrice del movimento con un passato da ballerina professionista di street jazz e hip-hop, afferma: "È iniziato nelle comunità afroamericane con il rap, i graffiti, la break dance e i DJ, tutti elementi che hanno creato i presupposti per questo tipo di danza. Non si tratta solo di ballare. Devi anche trovare un modo per aggiungere il tuo stile e la tua forma di espressione personale alla danza".

Per i principianti come per i ballerini più esperti, è essenziale ballare l'hip-hop scegliendo un look appropriato, che non offra solo comfort, ma permetta di esprimere la propria personalità. L'outfit deve essere comodo, con una vestibilità ampia e rilassata, ma apparire comunque originale.

"Mi piace indossare un top corto con pantaloni tuta o pantaloni antivento ampi. In alternativa, abbino una t-shirt oversize a un paio di pantaloni larghi, o di shorts, se è estate", aggiunge Copeland.

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Poiché l'hip-hop non è solo un modo per esprimersi ma anche una forma di esercizio fisico, Copeland consiglia di portare più maglie a lezione, perché la probabilità di sudare e doversi cambiare è piuttosto alta. Anche le scarpe sono importanti: oltre a essere funzionali, quelle per l'hip-hop devono essere un elemento essenziale del tuo look. La cultura delle sneakers è ampiamente diffusa all'interno della grande comunità hip-hop, e qualsiasi outfit da street dance o hip-hop richiede un paio di sneakers che non passi inosservato.

"Spero che chiunque voglia far parte di questo mondo, che sia attraverso la danza o in qualsiasi altro modo, lo faccia con curiosità e umiltà. Non è possibile separare lo spirito della danza hip-hop (ciò che potresti indossare) dalla genesi della cultura hip-hop", afferma Copeland.

Quando balli l'hip-hop, ciò che scegli di indossare non riguarda solo il movimento, ma insieme agli altri aspetti, come i passi e la musica, contribuisce a celebrare tutto l'hip-hop.

Di seguito, ti proponiamo sei outfit che aiutano a muoversi liberamente e a rendere omaggio alla cultura hip-hop.