Sei outfit per l'hip-hop che celebrano la musica e il movimento
Consigli di stile
Il look che unisce stile e comfort, approvato da un'esperta.
Nel 2023 ricorre il 50° anniversario della nascita dell'hip-hop, lo stile di danza che ha trasformato intere generazioni e da cui dipende lo stato attuale della musica, dello stile e del movimento. Negli ultimi 50 anni, lo stile hip-hop si è evoluto, e molti artisti celebri e amati hanno contribuito a definirlo. Tuttavia, per chi balla l'hip-hop, l'outfit giusto va oltre le ultime tendenze della moda.
Traci Copeland, Nike Trainer per Nike Training Club (NTC) e direttrice del movimento con un passato da ballerina professionista di street jazz e hip-hop, afferma: "È iniziato nelle comunità afroamericane con il rap, i graffiti, la break dance e i DJ, tutti elementi che hanno creato i presupposti per questo tipo di danza. Non si tratta solo di ballare. Devi anche trovare un modo per aggiungere il tuo stile e la tua forma di espressione personale alla danza".
Per i principianti come per i ballerini più esperti, è essenziale ballare l'hip-hop scegliendo un look appropriato, che non offra solo comfort, ma permetta di esprimere la propria personalità. L'outfit deve essere comodo, con una vestibilità ampia e rilassata, ma apparire comunque originale.
"Mi piace indossare un top corto con pantaloni tuta o pantaloni antivento ampi. In alternativa, abbino una t-shirt oversize a un paio di pantaloni larghi, o di shorts, se è estate", aggiunge Copeland.
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Poiché l'hip-hop non è solo un modo per esprimersi ma anche una forma di esercizio fisico, Copeland consiglia di portare più maglie a lezione, perché la probabilità di sudare e doversi cambiare è piuttosto alta. Anche le scarpe sono importanti: oltre a essere funzionali, quelle per l'hip-hop devono essere un elemento essenziale del tuo look. La cultura delle sneakers è ampiamente diffusa all'interno della grande comunità hip-hop, e qualsiasi outfit da street dance o hip-hop richiede un paio di sneakers che non passi inosservato.
"Spero che chiunque voglia far parte di questo mondo, che sia attraverso la danza o in qualsiasi altro modo, lo faccia con curiosità e umiltà. Non è possibile separare lo spirito della danza hip-hop (ciò che potresti indossare) dalla genesi della cultura hip-hop", afferma Copeland.
Quando balli l'hip-hop, ciò che scegli di indossare non riguarda solo il movimento, ma insieme agli altri aspetti, come i passi e la musica, contribuisce a celebrare tutto l'hip-hop.
Di seguito, ti proponiamo sei outfit che aiutano a muoversi liberamente e a rendere omaggio alla cultura hip-hop.
Sei outfit Nike per ballare l'hip-hop
1.Segui il flow
Secondo Copeland, top corto e pantaloni ampi sono una scelta vincente per la loro vestibilità comoda, in genere preferita da chi balla l'hip-hop.
E aggiunge: "Il corpo ha bisogno di spazio per respirare e muoversi". Giocare con le proporzioni aiuta a mettere in risalto il look.
2.Note di colore
Quando crei un outfit per ballare l'hip-hop, non temere di osare con i colori. "Nell'hip-hop e nella maggior parte degli stili di street dance, devi aggiungere il tuo tocco personale alla routine di danza. Altrimenti, sai che noia", precisa Copeland.
Allo stesso modo, anche l'outfit deve rispecchiare il tuo stile personale.
3.Un tocco di grinta
Per ballare l'hip-hop, il comfort è la priorità assoluta, ma non devi rinunciare a esprimere il tuo stile personale attraverso l'outfit. Aggiungere al look uno smanicato d'ispirazione militare è un ottimo modo per giocare con la texture e la silhouette senza compromettere la libertà di movimento.
4.Look a strati
Gli outfit da hip-hop e da street dance devono assorbire il sudore, a lezione e durante le esibizioni. Indossare più strati, come una maglia con collo a V o una felpa con cappuccio e zip, che puoi mettere e togliere quando vuoi, è il segreto per preservare la tua energia e continuare a divertirti.
5.Tutta una questione di footwork
"Le scarpe sono fondamentali", dice Copeland a proposito della scelta di un outfit per ballare l'hip-hop. E aggiunge: "Questo è vero soprattutto se la tua routine richiede parecchio gioco di gambe. Devi poter muovere i piedi come vuoi, ma anche aggiungere il tuo tocco personale quando balli. Nell'hip-hop, funzionalità e stile vanno di pari passo".
Una sneaker iconica come Air Force 1, sia nella versione bianca classica che nelle variazioni colorate, ti permetterà di muoverti con stile.
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6.Hip-hop per ogni età
Si può far nascere nelle generazioni più giovani la passione per l'hip-hop con outfit perfetti per il loro stile e insegnandogli la storia e il significato di questa forma d'arte.
Come ricorda Copeland: "Non è solo un tipo di danza o di musica, è una combinazione di arte, stile e, in sostanza, una filosofia di vita. La cultura e la danza hip-hop devono essere condivise".
Testo a cura di Aemilia Madden