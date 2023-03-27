Ecco come eseguire un plié, secondo le esperte

Innanzitutto, Relin consiglia di fare un po' di riscaldamento e di stretching.

La personal trainer afferma: "Tenendoti alla sbarra o a una sedia, inizia a sollevare, alternandoli, i talloni. Oscilla e piega le gambe liberamente, e arrotola e srotola la schiena per riscaldare le articolazioni di tutto il corpo".

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Relin aggiunge: "Se tendi ad avere caviglie e polpacci rigidi, potresti provare qualche esercizio di stretching per i polpacci partendo da una posizione di affondo. Puoi allungare anche i muscoli delle cosce avvicinando i talloni ai glutei".

Ma non devi andare troppo a fondo con il riscaldamento.

Relin afferma: "I plié sono tra i primi movimenti che vengono insegnati nelle lezioni di danza e puoi usarli come riscaldamento per figure più complesse, a patto di non partire direttamente dai grand-plié".

Il suo consiglio: inizia con dei demi-plié più semplici e passa piano piano ai grand-plié.

Ricorda anche che per eseguire un plié nel modo corretto, è necessario avere tendine di Achille, muscoli dei polpacci, ginocchia e fianchi flessibili. Per iniziare, posizionati in piedi e piegati lentamente in posizione di demi-plié, prestando attenzione a ciò che provi e fermandoti subito in caso di disagio o dolore.