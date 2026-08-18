  1. Nike Black Friday
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  2. Abbigliamento

Black Friday 2026 di Nike: abbigliamento

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Nike Miler
Nike Miler Maglia da running Dri-FIT a manica corta – Uomo
Materiali riciclati
Nike Miler
Maglia da running Dri-FIT a manica corta – Uomo
30% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
30% di sconto
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
29% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
30% di sconto
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Costume intero con doppie spalline incrociate – Donna
Nike Swim HydraStrong Essential
Costume intero con doppie spalline incrociate – Donna
30% di sconto
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt – Uomo
Nike N.A.C.
T-shirt – Uomo
30% di sconto
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni ampi a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts con grafica - Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts con grafica - Uomo
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
Nike Sportswear
T-shirt – Uomo
30% di sconto
Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio Dri-FIT – Uomo
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Nike Academy
Shorts da calcio Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Jordan Flight
Jordan Flight Slip a vita alta in cotone (confezione da 3) – Uomo
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Jordan Flight
Slip a vita alta in cotone (confezione da 3) – Uomo
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
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Nike Pro
Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
30% di sconto
Nike Basics
Nike Basics Calze alla caviglia (3 paia) – Kids
Nike Basics
Calze alla caviglia (3 paia) – Kids
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts 12,5 cm - Donna
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Nike One
Shorts 12,5 cm - Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta – Donna
30% di sconto
Jordan
Jordan Boxer in cotone Core (confezione da 3) – Ragazzo/a
Jordan
Boxer in cotone Core (confezione da 3) – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike
Nike Completo T-shirt in maglia e shorts in French Terry – Bebè
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Nike
Completo T-shirt in maglia e shorts in French Terry – Bebè
29% di sconto
Nike Indy
Nike Indy Bra a sostegno leggero - Donna
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Nike Indy
Bra a sostegno leggero - Donna
29% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts Festival Tie-Dye – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts Festival Tie-Dye – Uomo
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Canotta da running Dri-FIT – Donna
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Nike Swift Breathe
Canotta da running Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
28% di sconto
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts cargo in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts cargo in French Terry – Ragazzo/a
30% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio - Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover con cappuccio - Donna
30% di sconto
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
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Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
30% di sconto
Jordan
Jordan Shorts in tessuto Jumpman – Ragazzo/a
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Jordan
Shorts in tessuto Jumpman – Ragazzo/a
30% di sconto
Luka
Luka T-shirt – Uomo
Luka
T-shirt – Uomo
30% di sconto
Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
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Nike Academy
Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials T-shirt Boxed con logo 3.0 – Ragazzo/a
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Jordan Flight Essentials
T-shirt Boxed con logo 3.0 – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
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T-shirt – Ragazzo/a
27% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
28% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
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Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
30% di sconto
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Completo in 2 pezzi con shorts Futura Icon – Bambino/a
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Completo in 2 pezzi con shorts Futura Icon – Bambino/a
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt a manica corta - Donna
Nike Sportswear Club
T-shirt a manica corta - Donna
30% di sconto
Jordan
Jordan T-shirt – Uomo
Jordan
T-shirt – Uomo
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni carpenter ampi a vita bassa – Donna
Nike Sportswear
Pantaloni carpenter ampi a vita bassa – Donna
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Pantaloni – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
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Nike Pro
Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Inter Academy Pro SE
Inter Academy Pro SE Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike ACG Dri-FIT – Uomo
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Inter Academy Pro SE
Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike ACG Dri-FIT – Uomo
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Canotta da running Dri-FIT – Donna
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Canotta da running Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts cargo in French Terry – Ragazzo/a
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Shorts cargo in French Terry – Ragazzo/a
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio - Donna
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Felpa pullover con cappuccio - Donna
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Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
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Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
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Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Jordan
Jordan Shorts in tessuto Jumpman – Ragazzo/a
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Shorts in tessuto Jumpman – Ragazzo/a
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Luka
Luka T-shirt – Uomo
Luka
T-shirt – Uomo
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Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
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Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
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Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
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Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials T-shirt Boxed con logo 3.0 – Ragazzo/a
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T-shirt Boxed con logo 3.0 – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
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T-shirt – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
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T-shirt – Uomo
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
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Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Completo in 2 pezzi con shorts Futura Icon – Bambino/a
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Completo in 2 pezzi con shorts Futura Icon – Bambino/a
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt a manica corta - Donna
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T-shirt a manica corta - Donna
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Jordan
Jordan T-shirt – Uomo
Jordan
T-shirt – Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni carpenter ampi a vita bassa – Donna
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Pantaloni carpenter ampi a vita bassa – Donna
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Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Pantaloni – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
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Nike Pro
Shorts 13 cm Dri-FIT – Ragazza
28% di sconto
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Inter Academy Pro SE
Inter Academy Pro SE Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike ACG Dri-FIT – Uomo
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Inter Academy Pro SE
Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike ACG Dri-FIT – Uomo
30% di sconto

Rinnova il tuo abbigliamento sportivo con le offerte del Black Friday di Nike 2026

Aggiorna il tuo guardaroba con le offerte di abbigliamento per il Black Friday 2026 di Nike. I nostri capi sono realizzati con tessuti innovativi, che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi, sia in palestra che sul campo. Esplora le offerte del Black Friday di Nike per uomo, donna e bambini e scopri l'abbigliamento sportivo più adatto per le tue attività.

La tecnologia Nike per le tue sfide più importanti

Quando il calore inizia ad aumentare durante l'allenamento, hai bisogno di tessuti che mantengano la pelle fresca e asciutta, così puoi concentrarti esclusivamente su quello che stai facendo. Il nostro abbigliamento sportivo in offerta per il Black Friday di Nike realizzato con tecnologia Dri-FIT allontana il sudore e ne facilita l'evaporazione. I modelli in tessuto Nike Breathe favoriscono la ventilazione nelle zone che si surriscaldano maggiormente, per darti freschezza e comfort duraturi, a prescindere dall'intensità della tua performance.

Al caldo anche quando fa freddo

Se la temperatura diminuisce, scegli un abbigliamento sportivo che ti assicuri calore. Le felpe in fleece spazzolato sono il capo ideale per completare i look a strati. I modelli con cappuccio ti danno ancora più comfort, oltre alla praticità di poter riporre i tuoi oggetti essenziali nelle tasche. Prova i top con zip integrale o mezza zip per adattare la copertura e il passaggio d'aria.

Capi per qualsiasi condizione meteo, in offerta per il Black Friday di Nike

I cappotti e le giacche Nike difendono da umidità e freddo. Scopri le offerte del Black Friday di Nike sulle giacche con isolamento in materiale sintetico per una protezione leggera, che non appesantisce. I cappotti sportivi con fodera in fleece offrono morbidezza e comfort in condizioni climatiche difficili, mentre i modelli con cappuccio ti danno una copertura extra, per rimanere all'asciutto anche se piove. Non mancano le offerte sull'abbigliamento specifico per bambini. I cappotti e le giacche Nike li tengono al caldo durante le loro attività all'aperto, dal primo all'ultimo minuto di gioco.

Abbigliamento sportivo che si muove con te

Scegli una copertura che non compromette il movimento con i nostri pantaloni, leggings e shorts realizzati in tessuto leggero, resistente e in grado di accompagnarti nel tempo. I pantaloni in offerta con il Black Friday di Nike si adattano perfettamente al tuo corpo, così potrai eseguire piegamenti o calci con facilità durante gli allenamenti più intensi. Oppure punta sui leggings e sui tights aderenti per una compressione e un sostegno prolungati. Il tessuto elasticizzato ti permette di muoverti in modo naturale, qualunque sia la tua attività.

Crea il tuo look con le tute Nike

Le tute Nike sono la scelta ideale per allenarti all'aperto nel massimo comfort, senza rinunciare allo stile. Le maglie e i joggers si caratterizzano per il tessuto elasticizzato quanto basta e per la comoda vestibilità, così avrai tutta la libertà di movimento che desideri. La vita elastica con coulisse dona un fit perfetto, mentre gli orli a coste proteggono dall'aria fredda. Tra le offerte per il Black Friday di Nike sull'abbigliamento, scegli una tuta coordinata oppure crea il tuo look personalizzato per rappresentare al meglio il tuo stile.