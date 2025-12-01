  1. Nike Black Friday
Bra per il Nike Black Friday 2025(14)

Nike Swoosh a sostegno medio Bra imbottito – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito – Donna
50% di sconto
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito regolabile – Donna
50% di sconto
Nike Swoosh Light Support Bra non imbottito – Donna
Ultimi arrivi
Bra non imbottito – Donna
50% di sconto
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
50% di sconto
Nike Alate High Support Bra imbottito con design convertibile – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito con design convertibile – Donna
50% di sconto
Nike Swoosh High Support Bra regolabile non imbottito – Donna
Materiali riciclati
Bra regolabile non imbottito – Donna
50% di sconto
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito regolabile (Plus size) – Donna
40% di sconto
Nike One Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
50% di sconto
Nike Alate All U Bra con scollo a U a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Bra con scollo a U a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
30% di sconto
Nike Indy x NorBlack NorWhite Bra stampato imbottito a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Bra stampato imbottito a sostegno leggero - Donna
30% di sconto
Nike Pro Indy Plunge Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
35% di sconto
Nike Form Bra triangolare non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Bra triangolare non imbottito a sostegno leggero – Donna
25% di sconto
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Bra a sostegno leggero con fodera leggera – Donna
24% di sconto
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Bra imbottito regolabile – Donna
25% di sconto

Bra in offerta per il Nike Black Friday 2025: la vestibilità perfetta

Concediti un livello di sostegno eccezionale nei punti giusti con i bra in offerta per il Nike Black Friday. Dotato di cuciture lisce e una silhouette impeccabile, ogni modello è ultramorbido e resistete, grazie ai materiali elasticizzati, pensati per un comfort che dura tutto il giorno. Esplora le versioni con scollatura alta oppure profonda, con spalline sottili o più ampie, tutti rifiniti dall'iconico Swoosh, simbolo distintivo di Nike.


Indossa il tuo bra adattandolo alla tua silhouette, grazie agli elementi regolabili che ti consentono di trovare la vestibilità perfetta per te. L'imbottitura rimovibile ti offre la libertà di allenarti in tutta tranquillità. Per una maggiore copertura, scegli un modello con imbottiture cucite che rimangono ferme mentre fai stretching, ti fletti o corri. In alternativa, prova il comfort di un top versatile con reggiseno incorporato, progettato per movimenti fluidi. I bra del Nike Black Friday in offerta includono anche modelli ad alto sostegno, che ti donano la stabilità ideale per affrontare gli allenamenti ad alta intensità. E per lo yoga? Scegli un bra dal sostegno leggero, che segua i tuoi movimenti, così tu puoi concentrarti completamente sulla prossima posizione.


Per le attività ad alta intensità, cerca le offerte del Nike Black Friday sui bra realizzati con l'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT. Le fibre traspiranti allontanano il sudore dalla pelle per farlo evaporare più rapidamente. Gli inserti traforati permettono all'aria di circolare e migliorano la traspirabilità nei punti più caldi, mentre i tessuti flessibili ti donano la massima libertà di movimento e recuperano rapidamente la forma.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli i bra in offerta per il Nike Black Friday dotati dell'etichetta Materiali sostenibili. Questi capi sono realizzati con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.