L'impegno della comunità nera del brand Jordan

Il brand Jordan siamo noi, la comunità nera. Più grande di una sola persona, la cui volontà e il cui lavoro hanno ridefinito il concetto di grandezza. Più grande del campo da basket, dove generazioni di sognatori hanno spiccato il volo. Più grande di qualsiasi sfida, qualsiasi ostacolo e qualsiasi battaglia.



Come il nostro omonimo, il brand Jordan rappresenta la forza e la perseveranza di quelli che c’erano prima di noi. La volontà, il lavoro, l’eccellenza che tutti abbiamo imparato a conoscere è il risultato di un susseguirsi di generazioni e dei loro sogni. Il nostro passato ci ha insegnato che nonostante gli ostacoli e le sfide, possiamo plasmare un futuro migliore.



Il brand Jordan è una famiglia che vuole sognare in grande e che lavora per superare tutti gli ostacoli. Raggiungere l’impossibile per noi non è strano. Come MJ, sappiamo che quello che ci sembra impossibile da soli, è possibile insieme.



Il brand Jordan siamo noi, la comunità nera. La battaglia per le pari opportunità e giustizia è nostra.



Man mano che questa sfida continua, il nostro impegno si trasformerà in azione. Daremo più voce a quelli che vogliono un cambiamento. Collaboreremo per assicurarci che la giustizia economica e sociale prevalga. Faremo conoscere e rivendicheremo la nostra volontà per consentire ai sostenitori di unirsi a noi nella battaglia. Saremo uniti come una sola famiglia, uniti dall’idea che un giorno ci sarà finalmente un cambiamento duraturo.



L’azione sopra le parole. I sogni sopra il destino. La comunità sopra tutto il resto.