Scarpe Jordan 6: scegli la massima libertà
Da quando abbiamo creato la nostra prima collaborazione con il leggendario Michael Jordan negli anni '80, la gamma Jordan si è distinta per il design d'impatto e l'innovazione sportiva. Oggi, le scarpe Nike Jordan 6 ti offrono tutto il supporto necessario per ottenere le migliori prestazioni in qualsiasi sport. Che si tratti di calcio, golf o semplicemente di fare una camminata, i materiali di prima qualità e l'ammortizzazione leggera creano le basi ideali per il successo.
In Nike crediamo che la prossima generazione di sportivi meriti la stessa dotazione di alta qualità delle icone a cui si ispirano. Per questo motivo le nostre scarpe Air Jordan junior sono dotate di una morbida soletta in schiuma e della nostra acclamata unità Nike Air, per offrire alle articolazioni e ai muscoli in crescita la protezione di cui hanno bisogno, mentre le future stelle affinano le loro abilità. La tomaia che avvolge la caviglia fornisce un sostegno extra, mentre gli inserti imbottiti aiutano a prevenire gli sfregamenti.
Una grande prestazione sportiva dipende innanzitutto dai dettagli, e le Nike Jordan 6 sono costruite proprio secondo questo principio: la suola in gomma ha una texture studiata appositamente per le esigenze delle discipline sportive.
Gli inserti traforati posizionati strategicamente donano una traspirabilità ideale, mentre la punta rinforzata conferisce una maggiore durabilità. Scegli le opzioni con lacci per una maggiore flessibilità, oppure i modelli con chiusura a strappo per facilitare i più piccoli nei cambi.
Pensiamo che la dotazione sportiva debba assicurare un look accattivante oltre a prestazioni eccellenti, ecco perché le scarpe Jordan 6 sono state create con la massima cura per i dettagli. Elementi ispirati agli archivi, come le chiusure a clip e le linguette sul tallone, uniscono funzionalità ed estetica. Inoltre potrai scegliere il modello adatto al tuo stile tra un'ampia selezione di colori, mentre l'iconico Swoosh Nike aggiungerà l'inconfondibile tocco finale.