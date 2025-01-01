Scarpe Jordan 11 per prestazioni stellari
L'avventura delle Jordan è iniziata negli anni '80, con il lancio della prima collaborazione tra Nike e Michael Jordan. Da allora non abbiamo mai smesso di innovare e migliorarci. Realizzate con materiali di livello professionale combinati a uno stile iconico, le Jordan 11 sono pensate per lo sport ma non solo. Leggere, con un'ammortizzazione impareggiabile e ultra confortevoli, queste scarpe ti accompagnano ovunque, dentro e fuori dal campo.
Per ottenere grandi prestazioni, sia in partita che in allenamento, le basi sono fondamentali. Ecco perché le nostre scarpe Jordan 11 sono dotate di un'esclusiva suola in gomma che unisce aderenza e trazione eccezionali, assicurandoti una completa libertà di movimento per effettuare qualsiasi accelerazione, arresto e cambio di direzione. Senza dimenticare il design d'impatto, con materiali lucidi dall'estetica futuristica e la punta rinforzata che garantisce la massima resistenza nel tempo.
Qualunque sia il tuo livello di gioco, professionista o amatoriale, non puoi prescindere da un paio di scarpe con un'ottima ammortizzazione, a protezione di muscoli e articolazioni, per prevenire stiramenti e lesioni. La gamma Jordan 11 è dotata della celebre unità Nike Air che assorbe gli urti e gli impatti, offrendoti una sensazione di leggerezza e di elasticità uniche. Preparati a spiccare il volo scegliendo tra i modelli con unità Nike Air posizionata all'altezza dell'avampiede, del tallone o su tutta la lunghezza della suola a seconda del tuo stile di gioco.
Per salvaguardare il futuro del pianeta, ognuno di noi può fare qualcosa. Nike ha creato l'iniziativa Move to Zero, con un semplice obiettivo: azzerare le emissioni di carbonio e la produzione di rifiuti dell'intera azienda. Nell'ambito di questo impegno, dal 2008 le suole Air prodotte negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri sono composte per almeno il 25% da scarti di produzione riciclati. Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, ma siamo sulla buona strada e, quando scegli le scarpe Jordan 11 con unità Nike Air, ti unisci alla nostra missione.