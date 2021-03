Punti di incontro: uno spazio sicuro in cui le donne possono allenarsi

Fakhria, che ha iniziato a fare yoga per curare il dolore al collo e alla schiena causatole dal lavoro in ufficio, inizia la lezione, invitando le sue allieve a rimanere presenti, a concentrarsi sulla respirazione e a eseguire la sequenza di posizioni in tranquillità. "Ho iniziato a insegnare yoga per portare pace interiore e senso di sicurezza nel cuore e nella mente delle donne", dice. Ma non è una missione facile. Solo pochi mesi fa, è stata costretta a nascondersi dopo aver ricevuto minacce di morte quando le foto di una sua lezione di yoga all'aperto nella zona sud-ovest di Kabul per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga sono diventate virali. Dice che la crescente influenza dei talebani la preoccupa, ma questo non vuol dire che la fermerà. "Anche se dovessi lasciare di nuovo il mio paese, continuerò a lottare per il benessere delle donne e per i nostri diritti in Afghanistan", dichiara.