Punti di incontro: il futuro della break dance

Questo stile aerobico di street dance potrebbe apparire insolito su qualsiasi altra spiaggia, ma non su questa. I ballerini, che solitamente si allenano in palestra e per strada, si sono uniti alla vivace scena della spiaggia di Yoff per esercitarsi ed esibirsi sulla sabbia, che a detta loro esalta i movimenti e fa colpo sugli spettatori.



"Ho l'abitudine di venire in spiaggia per guardare le diverse attività sportive che si svolgono qui", dice Amadou Sow, habitué di Yoff Beach. Amadou afferma di essere colpito dal talento dei ballerini di break dance e considera il loro allenarsi qui come un percorso per diventare professionisti. Amadou spiega: "La break dance è straordinaria. È molto bella da vedere".