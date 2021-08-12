Punti di incontro: il futuro della break dance

Il futuro della break dance è su questa spiaggia
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Atleti di Dakar, in Senegal, eseguono movimenti che sfidano le leggi della fisica in riva al mare.
"Punti di incontro" è una serie che esplora tutti quei luoghi dove gli atleti incontrano la comunità locale.
Sulle spiagge di Dakar, una città dell'Africa occidentale circondata su tre lati dal mare, troverai un vivace community di creativi e atleti. In un giorno qualunque a Yoff Beach, dove la sabbia si estende lungo la costa settentrionale della capitale del Senegal, i pescatori raccolgono il pescato della giornata, mentre i surfisti cavalcano le onde che si ingrossano. Dei runner corrono accanto a un'infuocata partita di beach soccer, scansando le palle libere. Un team di wrestler lotta suddiviso in coppie, con il sole che gli scotta la schiena. E al centro di tutto questo, un'attività fuori dal comune per una spiaggia conquista il centro della scena: la break dance.
Xavier Goudiaby esegue un "salto costal" mentre la marea si ritira.
Questo stile aerobico di street dance potrebbe apparire insolito su qualsiasi altra spiaggia, ma non su questa. I ballerini, che solitamente si allenano in palestra e per strada, si sono uniti alla vivace scena della spiaggia di Yoff per esercitarsi ed esibirsi sulla sabbia, che a detta loro esalta i movimenti e fa colpo sugli spettatori.
"Ho l'abitudine di venire in spiaggia per guardare le diverse attività sportive che si svolgono qui", dice Amadou Sow, habitué di Yoff Beach. Amadou afferma di essere colpito dal talento dei ballerini di break dance e considera il loro allenarsi qui come un percorso per diventare professionisti. Amadou spiega: "La break dance è straordinaria. È molto bella da vedere".
Facendo pratica tra le onde, la Power Crew ha scoperto un approccio di cross-training per aumentare resistenza e agilità.
"C'è solidarietà... C'è energia in tutto questo."
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (davanti a sinistra) aiuta Xavier a completare un "salto" mentre la Power Crew li osserva tra le onde.
Protagonista della scena dal 2013, la Power Crew è un gruppo di sette ballerini che due pomeriggi alla settimana si allenano a Yoff Beach per migliorare le loro energiche performance di street dance. "La sabbia aiuta a migliorare forza e resistenza", dice Xavier Goudiaby, leader ventisettenne della crew. "Abbiamo pensato di applicare tutto questo alla danza e una volta tornati in pista ci siamo accorti di esser diventati più veloci".
La crew ha scoperto che la disomogeneità della sabbia e la resistenza insita dell'acqua bassa li aiutava ad aumentare forza e agilità, riducendo di conseguenza la necessità di andare in palestra per fare cross-training. "Nella sabbia lo fai già", dice Xavier, che, con un'apparentemente agevole capriola all'indietro sul bagnasciuga dimostra che questo approccio dona una marcia in più ai loro movimenti.
Demba Ndiaye si esibisce in una performance di street dance con la Power Crew mentre la gente del posto si ferma a guardare e a imparare.
Demba Ndiaye, 24 anni, afferma di aver cominciato ad appassionarsi allo sport dopo "essere stato in un Internet cafè per guardare i video di break dance". Con l'aiuto di questi video, allenandosi da solo e senza musica su un campo di basket, ha imparato la tecnica. Un giorno, nel 2019, Xavier ha visto Demba allenarsi e lo ha invitato a unirsi alla Power Crew.
La break dance è in voga a Dakar fin dagli anni '80, quando la musica hip hop è entrata nella cultura senegalese grazie ai programmi della TV francese e ai souvenir musicali portati dagli Stati Uniti. Oggi, quasi tutti i giorni in città la gente esce per guardare le esibizioni di gruppi come la Power Crew. I bambini dei vari quartieri attendono pazientemente ai bordi della strada sperando di ricevere qualche suggerimento dai professionisti, ad esempio su come eseguire una verticale sulla testa.
Emmanuel Goudiaby esegue un "clash" durante una sessione di allenamento.
Anche se questo stile di danza è presente a Dakar da molti decenni, i gruppi organizzati di ballerini di break dance sono arrivati sulle spiagge cittadine solo di recente. E siccome la gente del posto spesso viene qui ad allenarsi, i ballerini si sono sentiti subito a casa. "Yoff Beach è un posto davvero accessibile", dice Furbain Poaty, frequentatore assiduo della spiaggia. "Ci sono atleti che vengono da tutta Dakar [ad allenarsi qui] perché la spiaggia è molto ampia".
Furbain sostiene anche che Yoff è l'ideale per gli atleti, in quanto non è una spiaggia rocciosa e l'ampia distesa di morbida sabbia aiuta ad attutire le cadute.
A Yoff, Xavier e la sua crew spesso si allenano insieme ai bagnanti. Dicono che venendo in spiaggia sperano di promuovere il loro sport e attirare quindi nuovi potenziali ballerini. "Veniamo in spiaggia per far conoscere la break dance ad altre persone", afferma Joel Mané, ex componente della Power Crew e che attualmente è un po' il manager del gruppo. "Vogliamo condividere quello che facciamo con gli altri".
A volte, i bagnanti si chiedono incuriositi come facciano a eseguire quei movimenti che sembrano sfidare le leggi della fisica. "Ci chiedono se possono riuscirci anche loro", dice Xavier, riferendosi alla break dance sulla spiaggia. "Noi rispondiamo che ovviamente possono".
I senegalesi spesso descrivono la loro terra come il "pays de la Teranga", ovvero un "paese che ti accoglie e ti rispetta". A Yoff Beach, i locali si accolgono a vicenda nei rispettivi sport, e si domandano "Nagadef?", ovvero "Come stai?", nella lingua locale, il wolof. I carretti trainati dai cavalli trasportano il pescato del giorno dalla spiaggia ai ristoranti e ai negozi locali. "C'è solidarietà", dice Xavier di questo luogo. "La gente dice che c'è energia in tutto questo", aggiunge parlando questa volta del suo sport.
Xavier si cimenta in un "freeze Y" a Yoff Beach.
Nessuno è fuori luogo sulla spiaggia. E la break dance, seppur sorprendente, si adatta perfettamente al contesto, poiché la cultura della danza hip hop affonda radici profonde nelle danze tradizionali africane. Quindi, in molti modi, spuntando a Dakar in luoghi quali Yoff Beach, la break dance sta facendo ritorno a casa.
Testo: Kimiya Shokoohi
Foto: John Wessels
Report: settembre 2020