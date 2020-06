Tre varianti di esecuzione di un rematore con manubri per allenare la parte superiore del corpo

Tre varianti di rematore con manubri da provare subito

01. Bent-over row con manubrio singolo in posizione isometrica

Muscoli coinvolti: trapezi, spalle, pettorali, dorsali, romboidi, bicipiti, sacrospinale



Assumi la stessa posizione di partenza del bent-over row. Quindi fletti un braccio sollevando il gomito e tenendolo aderente al corpo, fino ad arrivare con il manubrio al busto. Mantieni la posizione (in tenuta isometrica) mentre esegui il movimento del rematore con l'altro braccio. Aumentare la durata del tempo in tensione, o TUT (Time Under Tension) incrementa l'impegno muscolare, migliorandone la resistenza. Esegui tutte le ripetizioni su un lato, quindi cambia braccio e ripeti.



Come rendere l'esercizio più facile

Se non riesci a tenere il carico per tutta la serie, puoi comunque lavorare sull'incremento del TUT muscolare rendendo eccentrico il movimento, ossia portando il peso al busto in 1 tempo e abbassandolo in 3-5 tempi.



Come rendere l'esercizio più difficile

Aumenta il carico o lavora con un movimento eccentrico. Porta indietro il manubrio per abbassarlo lentamente in 3-5 tempi. Questa è una ripetizione. Ripeti.