Toccare con mano: come tenere un diario dei colori

Fase 3: identifica

Una volta scelte le tue immagini o i tuoi oggetti, crea una palette selezionando singoli colori che catturano la tua attenzione. Puoi utilizzare strumenti tradizionali, come evidenziatori, tempere, matite colorate, o soluzioni digitali, come app che consentono di catturare il colore sul computer o sul telefono.



Secondo Chiyo, il modo in cui certi colori attirano l'attenzione è quasi magico: "A seconda di dove clicchi i colori sono diversi, quindi devi usare il tuo intuito e le tue sensazioni per capire quali nuance rappresentano meglio quello che stai vedendo. È una vera e propria procedura di editing".



"Per me è quasi come analizzare e mettere in discussione le mie stesse idee", aggiunge Jaana. "Nel corso degli anni ho notato che tendo a gravitare intorno a certe sfumature. Sto provando a uscire dalla mia zona di comfort scegliendo colori diversi dal solito".



A questo punto, assegna un nome ai tuoi colori in base alla tua esperienza e alle tue riflessioni. Secondo Courtney Dailey, product design VP di Nike, anche questa parte è divertente: "[È] un modo per tirare fuori il tuo lato irriverente". Alcuni esempi dal gruppo? "Marrone porte chiuse", "bietola arcobaleno marcia" e "rosa fenicottero di plastica", solo per citarne alcuni.