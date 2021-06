Toccare con mano: come creare bio-materiali

Per trovare la risposta a tutte queste domande, non occorre nemmeno uscire dalla propria cucina. È qui che Rikke trova e utilizza ingredienti come latte, gelatina, alghe e aquafaba (l'acqua di cottura dei ceci, talvolta utilizzata come alternativa alle chiare d'uovo) per inventare nuovi materiali e rifinirli poi con tinture naturali ottenute da fiori, barbabietola, cavolo e curcuma, solo per citarne alcuni.



Per Rikke, ogni piccola conquista significa molto. Continue prove, errori, modifiche e messe a punto hanno comportato innumerevoli tentativi non perfettamente riusciti, ma il brivido della scoperta non l'ha mai abbandonata. "È un'esperienza che ha qualcosa di magico, perché è un processo semplicissimo", afferma. "Parti con qualcosa e finisci per ottenere qualcos'altro".



Guarda il video in alto per seguire i retroscena del bio-laboratorio di Rikke e scopri come creare i tuoi materiali in bioplastica utilizzando l'agar agar (un addensante alimentare derivato dalle alghe). Qui sotto, invece, Rikke propone suggerimenti creativi, qualcuno dei suoi esperimenti precedenti e una ricetta dettagliata da provare a casa.