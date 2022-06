Stile a tutto tondo: Cynthia e Travis amplificano le voci delle persone nere e di origini sudamericane

Nato a St. Kitts e cresciuto nel Bronx, New York, Travis è noto per essere co-fondatore dell'influente sito web di lifestyle Street Etiquette, che si è evoluto da blog di moda maschile ad agenzia creativa. Cynthia, figlia di immigrati messicani, è cresciuta ad Hawaiian Gardens, California, prima di trasferirsi a New York per inseguire una carriera nella riforma dell'istruzione. Oltre a lavorare come direttrice operativa in una scuola superiore del Bronx, Cynthia ha lavorato anche a progetti creativi insieme ad alcuni amici. Nutrendosi della creatività e delle prospettive culturali reciproche, il duo ha collaborato a progetti di design d'interni, abbigliamento, fotografia e video. "Capire come utilizzare gli strumenti che ci circondano per creare qualcosa è il nostro modo di vivere la vita", afferma Travis. "Devi credere veramente in quello che fai, altrimenti il successo non servirà a farti vivere in pace."



Cynthia e Travis, che si sono sposati nel ranch del padre di Cynthia a Michoacán, Messico, nel 2018, cercavano un nuovo stile di vita quando hanno deciso di trasferirsi. "Una delle cose che ci piace davvero dello stare qui è che ci sentiamo più a nostro agio", afferma Cynthia. "Città del Messico non è un luogo abitato in prevalenza da bianchi, per cui non ci si ritrova a subire quelle piccole aggressioni quotidiane". Stabilitisi nella loro nuova casa, i partner nella vita e nell'arte hanno anche iniziato un nuovo capitolo della loro vita, diventando genitori del piccolo Tenoch. Qui ci raccontano come lo stile per loro non sia solo un modo per esprimere se stessi. È il linguaggio di un legame comune, nonché una narrazione ancestrale.