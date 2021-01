La rugbista messicana Maria Prujin supera ogni aspettativa

E questo è il campo di casa della tua squadra?

In passato ne abbiamo avuti altri, ma ora ci alleniamo qui. Non è il massimo, perché in realtà non è un campo fatto apposta per il rugby. Non c'è l'erba e non abbiamo neanche gli armadietti per mettere le borse o l'attrezzatura, ma è quello più economico che abbiamo trovato e se vogliamo possiamo allenarci qui tutti i giorni. Inoltre, si trova in un'area sicura e ben collegata. Siamo una squadra di sole donne, per questo è importante che quando andiamo via ci sentiamo al sicuro e che non dobbiamo camminare troppo al buio per raggiungere la metropolitana. E la pioggia di oggi, beh… a noi piace essere ottimiste. Quando giochiamo una partita e il campo è in erba e il tempo è bello, ci diciamo che sarà sicuramente una passeggiata, viste le condizioni svantaggiate in cui ci alleniamo!