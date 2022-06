Come rimuovere una gomma da masticare dalle scarpe

Quando una gomma si indurisce, diventa molto più facile staccarla dalla suola di una scarpa. Per farla indurire rapidamente, il modo migliore è infilare la scarpa in un sacchetto di plastica, assicurarti che il sacchetto si attacchi alla gomma e poi mettere il tutto nel freezer. Aspetta due ore: quando estrai la scarpa dal sacchetto, la gomma dovrebbe rimanere attaccata alla plastica e venire via dalla scarpa.

Se hai poco tempo e non puoi aspettare due ore, puoi usare un cubetto di ghiaccio. Tieni premuto il ghiaccio sulla gomma per 10-15 minuti finché non si indurisce. Per evitare di bagnare la scarpa, puoi mettere il ghiaccio in un sacchetto di plastica prima di premerlo sulla scarpa. Una volta che la gomma si indurisce e non è più appiccicosa, raschiala via con uno stuzzicadenti.