Come rimuovere le macchie d'erba dalle scarpe

Le macchie d'erba tendono a rimanere impregnate nei tessuti proprio come le tinture vere e proprie. È per questo che sono difficili da eliminare. Tuttavia, è possibile rimuoverle trattandole rapidamente prima che la scarpa assorba lo sporco. Per le macchie più ostinate, prova a mescolare un cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua ossigenata, in modo da formare una pasta. Con la soluzione ottenuta, ricopri la macchia d'erba e lascia agire per 30 minuti, quindi immergi uno spazzolino in acqua fredda e strofina.

Per le macchie d'erba sulle scarpe in pelle scamosciata, rimuovi eventuali residui di sporco o detriti con una spazzola apposita o una gomma per matita, quindi ricopri la macchia con qualche goccia di aceto bianco e strofina con una spazzola o un panno asciutti. Immergi un batuffolo di cotone in un po' di acqua micellare e tampona la macchia finché non scompare.