Portando il suo impegno a nuovi livelli come dirigente delle Atlanta Dream, Renee si è lanciata nell'impresa di inaugurare una nuova era del basket femminile, in cui un'atleta nera LGBTQ+ potesse guidare una squadra e contemporaneamente un movimento. Ha fondato Renee's Runs, una lega completamente al femminile ad Atlanta, in Georgia, per costruire una vera e propria comunità del basket femminile e passare la palla alla nuova generazione di atlete. Per molte donne, dalle giocatrici occasionali alle ex atlete professioniste, Renee's Runs è uno spazio in cui incoraggiarsi l'un l'altra, entrare in contatto e crescere. "Stiamo lavorando e costruendo qualcosa insieme. Per me, questo è il vero obiettivo", afferma Renee.



In un mondo che vuole definire le atlete e gli atleti in base ai loro successi sul campo, Renee ci mostra che, a volte, sono le azioni che facciamo fuori dal campo a cambiare il gioco per sempre. "Ho dedicato la mia vita al basket perché amo questo sport. Lo avvertivo come un mezzo per cambiare le cose. Ma qualunque azione delle persone, anche la più piccola, contribuisce ad alimentare il movimento e lo slancio. Non deve trattarsi necessariamente di una protesta. Potrebbe essere qualsiasi cosa. C'è una sola parola d'ordine: creatività".