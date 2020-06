Reimposta il dialogo interiore

Immagina se, dopo una brutta partita o una prestazione scadente, il tuo dialogo interiore fosse totalmente negativo, facendoti precipitare in un abisso di vergogna, critica e autocommiserazione", afferma. Lo stesso vale quando sgarri in altri modi, come quando salti un allenamento o mangi qualcosa di cui ti penti. Se pensi negativo e che non avrai mai successo, non avrai la giusta motivazione per tornare al lavoro. Il dialogo interiore negativo ti fa sentire così male che non vuoi riprovare, quindi finisce per spingerti ancora più lontano dai tuoi obiettivi.



Nella sua ricerca, Duckworth ha trovato una strategia in due fasi per un dialogo interiore positivo che ti riporta in pista. La prima parte è l'accettazione consapevole: senza giudizio o colpa, basta riconoscere l'imperfezione, per esempio ammettendo di aver dormito e aver saltato l'allenamento. La seconda parte è l'auto-compassione. Per questa fase, "pensa a cosa potrebbero dire del tuo passo falso tua madre, il tuo migliore amico o chiunque ti voglia bene", consiglia Duckworth. Potrebbero dire qualcosa di "compassionevole, amorevole, positivo e comprensivo" senza scagionarti. Facendoti riflettere inoltre su "cosa puoi imparare dall'errore e come pensi di migliorare la prossima volta". Quindi prova a dirti le stesse cose. In pratica, una cosa del genere: mi dispiace di aver saltato l'allenamento di ieri, ma è successo una volta e sono in grado di tornare nella direzione giusta per perseguire i miei obiettivi. Domani imposterò la sveglia 10 minuti prima, così se mi addormento, ho ancora il tempo di fare allenamento. Questa è una persona grintosa che ripartirà rapidamente e tornerà al lavoro.