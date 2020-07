Regolare l'orologio biologico per dormire meglio e avere più energia

"Avere un orologio molto più breve significa che il rilascio della melatonina, che prepara il tuo corpo al sonno, avviene troppo presto, perciò ti senti stanco molto prima di quando debba esserlo", afferma Partch. "E ti risvegli prima che la giornata abbia davvero inizio".



Sia che il tuo orologio sia breve o lungo, non devi lasciare che sia lui a stabilire i tuoi ritmi. "Il tuo stile di vita, in particolare quando ti alleni o mangi, può essere modificato per cambiare le fasi, o le impostazioni di orario, dei tuoi orologi interni in modo da riuscire a dare il massimo al mattino o alla sera, a seconda del tuo obiettivo", afferma la dott.ssa Karyn Esser, professoressa e direttrice associata del programma presso l'Institute of Myology della University of Florida e ricercatrice principale del rapporto tra ritmi circadiani e muscolo scheletrico.



La ricerca riguardante la relazione tra orologi interni e allenamento è ancora in corso. Ma se ti senti uno straccio alle 20:00, probabilmente potresti trarre beneficio da un allenamento pomeridiano. Ciò è dovuto al fatto che l'esercizio fisico può modificare i tuoi orologi interni e ritardare il rilascio della melatonina, afferma Esser. Se, invece, non riesci ad andare a dormire prima di mezzanotte, un allenamento mattutino, preferibilmente all'aperto, potrebbe allineare i tuoi ritmi circadiani relativi al sonno e farti dare il massimo la mattina presto. "L'aspetto positivo è che l'orologio dei muscoli è molto reattivo nei confronti dell'esercizio fisico e può adattarsi al programma di allenamento da te impostato, per cui i tuoi muscoli possono abituarsi a qualsiasi cambiamento di programma", afferma. "Così facendo, offrono prestazioni migliori e, alla fine, dovresti vedere risultati simili, se non superiori."



Indipendentemente dal tuo orologio personale, puoi anche scegliere di fare colazione, pranzare e cenare entro le 10 ore che corrispondono alle ore di luce solare, aggiunge Partch. Un ulteriore aiuto è dato dall'esposizione alla luce naturale non appena ci si sveglia e dalla limitazione della luce blu degli schermi (smartphone, TV e laptop) dopo il tramonto, in modo da ridurre al minimo i ritardi nel rilascio della melatonina.



"C'è ancora molto da scoprire, ma è affascinante sapere che tutti noi funzioniamo in base al nostro orologio, che controlla praticamente tutto il corpo", afferma Partch. Se presti più attenzione al tuo orologio interno, ti sembrerà di avere un maggiore controllo sull'ora in cui ti svegli, mangi, ti alleni, dormi o qualunque altra cosa tu voglia fare con il tuo tempo.