Raggiungi i tuoi obiettivi con rituali quotidiani
Coaching e alimentazione
Di Nike Training
Come iniziare e concludere la giornata motivati aumentando la concentrazione attraverso "rituali consapevoli".
Ti capita mai di chiederti perché segui quotidianamente la stessa routine mattutina e serale? Ogni giorno, potremmo dormire sullo stesso lato del letto, bere lo stesso caffè, consumare lo stesso pasto e fare lo stesso allenamento. La ricorrenza di queste abitudini non le rende di per sé negative, anzi, potrebbero essere sane e del tutto normali. Il potenziale problema potrebbe essere la mancanza di motivazione. Ed è normale che sia così.
Tra le cose che distinguono gli atleti professionisti da chi non riesce a raggiungere risultati di rilievo, ci sono i "rituali consapevoli", vale a dire quelle abitudini intenzionali create ad-hoc per conseguire i propri obiettivi.
A livello mentale, stabilire una routine specifica per la mattina e una per la sera rappresenta uno strumento chiave per liberare il proprio potenziale. Sono rituali che innescano uno slancio positivo, una vera e propria dichiarazione di intenti al mondo intero, motivata, precisa e radicata, un obiettivo in cui investi tempo con allenamenti mirati seguiti con costanza.
I "rituali consapevoli" sono abitudini intenzionali create ad-hoc per raggiungere i propri obiettivi."
Per inquadrarli, inizia col ritagliarti dieci minuti al mattino e dieci alla sera. Quello che farai deve essere semplice e gradevole, qualcosa che rinforzi soprattutto la tua motivazione. Potresti già avere una routine consolidata per iniziare e concludere ogni giornata e avere solo bisogno di cambiare o aggiungere qualcosa in più per allinearti ai tuoi obiettivi.
Ad esempio, se alla base delle tue motivazioni ci sono il benessere generale e la resa sul lavoro, ogni mattina potresti idratarti, fare meditazione per qualche minuto, infilarti subito le scarpe da running o seguire una delle nostre mini lezioni per una breve sequenza di yoga. Alla sera invece, potresti rilassarti ascoltando la tua musica preferita, usare il foam roller, prenderti una pausa per analizzare i momenti positivi della giornata e pensare a un programma per l'indomani. Sono piccoli accorgimenti che all'inizio sembrano insignificanti, ma con il tempo plasmeranno positivamente tutto ciò che fai.
Che tu debba partire da zero oppure perfezionare la tua routine attuale, domandati se i tuoi rituali ti aiutano veramente a perseguire i tuoi obiettivi. Prova a chiederti se ti aiutano ad affrontare la giornata con successo o se alla sera riesci a rilassarti senza perdere la concentrazione.
"All'inizio, i piccoli accorgimenti sembrano insignificanti, ma con il tempo plasmeranno positivamente tutto ciò che fai."
Le risposte che ti darai sono importanti, perché il modo in cui inizi e concludi la giornata ha effetti significativi sul tuo modo di vivere. Un rituale mattutino stimolante ti darà energia e grinta per tutto il giorno, mentre uno serale rilassante ti farà svegliare il giorno dopo con rinnovato spirito per ricominciare tutto da capo.
Siamo ciò che facciamo ripetutamente ogni giorno e la direzione in cui incanaliamo la nostra energia è la stessa seguita inevitabilmente dalle nostre vite. Usa i tuoi rituali per avere il controllo, fare ciò che vuoi davvero e vivere la vita che desideri.