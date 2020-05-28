Raggiungi i tuoi obiettivi con rituali quotidiani

Ti capita mai di chiederti perché segui quotidianamente la stessa routine mattutina e serale? Ogni giorno, potremmo dormire sullo stesso lato del letto, bere lo stesso caffè, consumare lo stesso pasto e fare lo stesso allenamento. La ricorrenza di queste abitudini non le rende di per sé negative, anzi, potrebbero essere sane e del tutto normali. Il potenziale problema potrebbe essere la mancanza di motivazione. Ed è normale che sia così.



Tra le cose che distinguono gli atleti professionisti da chi non riesce a raggiungere risultati di rilievo, ci sono i "rituali consapevoli", vale a dire quelle abitudini intenzionali create ad-hoc per conseguire i propri obiettivi.



A livello mentale, stabilire una routine specifica per la mattina e una per la sera rappresenta uno strumento chiave per liberare il proprio potenziale. Sono rituali che innescano uno slancio positivo, una vera e propria dichiarazione di intenti al mondo intero, motivata, precisa e radicata, un obiettivo in cui investi tempo con allenamenti mirati seguiti con costanza.