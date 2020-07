Raggiungi i tuoi obiettivi con rituali quotidiani

Per inquadrarli, inizia col ritagliarti dieci minuti al mattino e dieci alla sera. Quello che farai deve essere semplice e gradevole, qualcosa che rinforzi soprattutto la tua motivazione. Potresti già avere una routine consolidata per iniziare e concludere ogni giornata e avere solo bisogno di cambiare o aggiungere qualcosa in più per allinearti ai tuoi obiettivi.



Ad esempio, se alla base delle tue motivazioni ci sono il benessere generale e la resa sul lavoro, ogni mattina potresti idratarti, fare meditazione per qualche minuto, infilarti subito le scarpe da running o seguire una delle nostre mini lezioni per una breve sequenza di yoga. Alla sera invece, potresti rilassarti ascoltando la tua musica preferita, usare il foam roller, prenderti una pausa per analizzare i momenti positivi della giornata e pensare a un programma per l'indomani. Sono piccoli accorgimenti che all'inizio sembrano insignificanti, ma con il tempo plasmeranno positivamente tutto ciò che fai.



Che tu debba partire da zero oppure perfezionare la tua routine attuale, domandati se i tuoi rituali ti aiutano veramente a perseguire i tuoi obiettivi. Prova a chiederti se ti aiutano ad affrontare la giornata con successo o se alla sera riesci a rilassarti senza perdere la concentrazione.