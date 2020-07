Quando mangi può essere più importante di cosa mangi

Forse credi che siano le ore piccole (e magari un paio di drink) la causa del tuo malessere il mattino dopo, e spesso è così. Ma non è l'unico fattore scatenante. L'apparato digerente è uno dei tanti del nostro corpo controllati dal ritmo circadiano, o orologio interno, spiega Satchin Panda, PhD, professore del Salk Institute for Biological Studies. A notte fonda, semplicemente, il nostro corpo non si trova in uno stato tale da poter assimilare il cibo. Per questo motivo, la nostra bocca non produce saliva a sufficienza per poter innescare la digestione: l'intestino è chiuso e il pancreas non è pronto per gestire grandi quantità di carboidrati.



Alimentarsi "fuori orario" è come andare a dormire nelle ore di veglia, o come mettere la lente a contatto per l'occhio destro nell'occhio sinistro. Ti proietta in uno stato di confusione. Più nello specifico, mangiare all'orario "sbagliato", ad esempio cenando alle 22 perché hai lavorato fino a tardi, o trangugiare una banana con del burro di arachidi prima di una Long run alle 6 del mattino, quando raramente fai colazione prima delle 9, manda in tilt il tuo orologio interno, il quale cerca poi di resettarsi, sostiene Panda. Dopo alcuni giorni a questo regime, indipendentemente da quanto sano mangi, il tuo orologio potrebbe non essere più in grado di autoregolarsi in modo efficiente e, in un certo senso, getta la spugna. È a questo punto che si insediano i processi infiammatori con possibili danni a livello cellulare, causando dolori articolari e rallentando il recupero muscolare, afferma Panda.