Podcast Trained: Superare i limiti delle prestazioni

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer e atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



Ascolta Ryan parlare con Brett Kirby, studioso delle performance umane presso Nike Sport Research Lab e capo fisiologo di Breaking 2: il primo tentativo di abbattere la soglia delle due ore in una maratona. In questo episodio, Brett e Ryan discutono degli obiettivi più ambiziosi e di come non scoraggiarsi anche dopo un fallimento. Ci illustrano inoltre tutta la passione di Nike per ridefinire ciò di cui il corpo umano è capace e l'importanza di avere una mente aperta per fare ciò che non è mai stato fatto prima.