Podcast Trained: Jonah Kest parla di yoga, sport e famiglia

L'istruttore di yoga e Master Trainer Nike Jonah Kest fa parte di quella che si potrebbe definire la famiglia reale della yoga statunitense, con un padre e uno zio che hanno contribuito a ridefinire la tradizione dell'epoca moderna. Ma, come molti di noi, da ragazzo preferiva i tiri al canestro. In questo episodio di "Trained", Jonah è ospite di Ryan Flaherty per parlare di come è tornato sul tappetino e di come il suo amore per lo sport lo abbia aiutato a creare uno stile di yoga accessibile a tutti noi. Condivide il motivo per cui dobbiamo dare priorità alla costanza rispetto all'intensità e come la mentalità yoga può sostenerci nella nostra vita quotidiana.