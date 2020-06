Come rendere più efficienti le tue notti

Ad esempio, se devi inviare un'e-mail per lavoro e hai tutta la sera per farlo, potresti finire per impiegare tutto il tempo a disposizione, con un occhio al telefono e uno alla TV.



Ma se hai un orario da rispettare per andare a dormire, tendi a organizzarti meglio e spesso scopri che riesci a fare in poco tempo quello che avresti fatto in un'intera serata.



Il mio consiglio è quello di andare a dormire tra le 22:00 e le 23:00 al massimo. Fai il conto in base all'ora in cui ti svegli: devi dormire, nel vero senso della parola, per almeno sei ore a notte.



Ovviamente, puoi sempre decidere di andare a letto prima del solito e fare un'eccezione qua e là in base alle necessità, purché il resto dei giorni continui a rispettare l'orario stabilito.